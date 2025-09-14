قبل قمة الدوحة.. سوريا تدعو إلى موقف عربي إسلامي حازم ضد غطرسة إسرائيل

أكد مراسل "القاهرة الإخبارية" من دمشق، خليل هملو، أن القيادة السورية تترقب من القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة صدور موقف عربي وإسلامي موحّد يدين الغطرسة الإسرائيلية، ويطالب بوقف الاعتداءات المتكررة على الدول العربية، والتي باتت تهدد الأمن الإقليمي بشكل مباشر

أوضح أن سوريا نفسها كانت قد تعرضت لغارات إسرائيلية متزامنة، استهدفت مناطق في الساحل السوري وتحديدًا في محافظتي اللاذقية وحمص، بما في ذلك أطراف مدينة تدمر، وذلك قبل ساعات فقط من قصف العاصمة القطرية.

وأشار هملو إلى أن الموقف السوري لا ينبع فقط من تضامنها مع قطر كعضو فاعل في الجامعة العربية، بل أيضاً من كونها هدفاً متكرراً للعدوان الإسرائيلي، الذي لم يتوقف منذ أكثر من 13 عاماً، ويشعر الشارع السوري، بحسب ما رصده مراسلنا من حي "مزة" في دمشق، أن ما قامت به إسرائيل باستهداف الدوحة خلال وجود وفد فلسطيني مفاوض هناك، هو محاولة واضحة لنسف جهود التهدئة التي تقودها دول مثل قطر ومصر، كما أنه يعكس نية إسرائيلية لتوسيع رقعة الحرب وفرض واقع عسكري جديد في غزة.

وأضاف هملو أن دمشق ترى أن التصعيد الإسرائيلي الأخير لم يعد موجهاً فقط ضد فلسطين، بل ضد كل دولة تسعى لوقف الحرب أو تقديم الدعم الإنساني، ويشير مراقبون في سوريا إلى تهديدات إسرائيلية باستهداف قوافل إنسانية وقوارب تنطلق من تونس باتجاه قطاع غزة، ما يعكس سياسة ممنهجة لإفشال أي جهود إغاثية أو دبلوماسية. وتؤكد المصادر السورية الرسمية أن استهداف عاصمة عربية مثل الدوحة بهذه الطريقة، يمثل انتهاكاً خطيراً للسيادة العربية ويستدعي تحركاً عربياً وإسلامياً جماعياً لوقف العدوان الإسرائيلي المتصاعد.