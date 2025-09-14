قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
متحدث فتح: مصر أمينة علينا وستحمينا.. وعلى حماس تسليم ملف التفاوض للقاهرة
400 جنيه زيادة| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية
ملحق الدفاع السابق بالنمسا لـ صدى البلد: موسكو تخوض حرب استنزاف طويلة
فلكياً.. موعد شهر رمضان2026 وأول أيامه
مفيدة شيحة تحذر من عمليات التجميل في الوجه والحقن بالفيلر
رئيس الوزراء: صناعة الدواء تحظى باهتمام كبير لتوفير احتياجات السوق المحلي وتصديرها
القاهرة الإخبارية: تأجيل الاجتماع التحضيري لقمة الدوحة للمرة الثانية ومؤشرات على استمرار الخلافات
القمة العربية بالدوحة تضع العرب في مفترق الطريق.. ماذا ستناقش؟
أستاذ بالأزهر: الصراعات البشرية جاءت من خارج تعاليم الإسلام الحنيف
من ميناء الإسكندرية.. مصر تدعو الشركات الأمريكية لشراكات كبرى في النقل البحري
اختيار جامعة القاهرة ضمن الأفضل عالميا في الاستدامة.. تفاصيل
أبرز تعديلات لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي قبل العرض على الجمعية العمومية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
قبل قمة الدوحة.. سوريا تدعو إلى موقف عربي إسلامي حازم ضد غطرسة إسرائيل

علي مكي

أكد مراسل "القاهرة الإخبارية" من دمشق، خليل هملو، أن القيادة السورية تترقب من القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة صدور موقف عربي وإسلامي موحّد يدين الغطرسة الإسرائيلية، ويطالب بوقف الاعتداءات المتكررة على الدول العربية، والتي باتت تهدد الأمن الإقليمي بشكل مباشر

أوضح أن سوريا نفسها كانت قد تعرضت لغارات إسرائيلية متزامنة، استهدفت مناطق في الساحل السوري وتحديدًا في محافظتي اللاذقية وحمص، بما في ذلك أطراف مدينة تدمر، وذلك قبل ساعات فقط من قصف العاصمة القطرية.

وأشار هملو إلى أن الموقف السوري لا ينبع فقط من تضامنها مع قطر كعضو فاعل في الجامعة العربية، بل أيضاً من كونها هدفاً متكرراً للعدوان الإسرائيلي، الذي لم يتوقف منذ أكثر من 13 عاماً، ويشعر الشارع السوري، بحسب ما رصده مراسلنا من حي "مزة" في دمشق، أن ما قامت به إسرائيل باستهداف الدوحة خلال وجود وفد فلسطيني مفاوض هناك، هو محاولة واضحة لنسف جهود التهدئة التي تقودها دول مثل قطر ومصر، كما أنه يعكس نية إسرائيلية لتوسيع رقعة الحرب وفرض واقع عسكري جديد في غزة.

وأضاف هملو أن دمشق ترى أن التصعيد الإسرائيلي الأخير لم يعد موجهاً فقط ضد فلسطين، بل ضد كل دولة تسعى لوقف الحرب أو تقديم الدعم الإنساني، ويشير مراقبون في سوريا إلى تهديدات إسرائيلية باستهداف قوافل إنسانية وقوارب تنطلق من تونس باتجاه قطاع غزة، ما يعكس سياسة ممنهجة لإفشال أي جهود إغاثية أو دبلوماسية. وتؤكد المصادر السورية الرسمية أن استهداف عاصمة عربية مثل الدوحة بهذه الطريقة، يمثل انتهاكاً خطيراً للسيادة العربية ويستدعي تحركاً عربياً وإسلامياً جماعياً لوقف العدوان الإسرائيلي المتصاعد.

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026 .. قرار عاجل من التعليم الآن

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

شبكات الكهرباء

فصل الكهرباء اليوم عن هذه المناطق في كفر الشيخ .. تعرّف عليها

عبده شارون

قرار عاجل ضد عبده شارون امبراطور المواد المخدرة في حدائق القبة

كم مرة يجوز للزوجة زيارة أهلها؟

كم مرة يجوز للزوجة زيارة أهلها؟.. لجنة الفتوى توضح

نيسان ليف موديل 2026

سعر نيسان ليف 2026 الجديدة في السعودية

نصائح هامة للمبتدئين في قيادة السيارات

نصائح هامة للمبتدئين في قيادة السيارات.. البداية بخطوات آمنة وواعية

كاي ي اكس 3 برو إم شيرى تيجو 4 برو 2026

تختار إيه .. كاي ي اكس 3 برو أم شيرى تيجو 4 برو 2026؟

طبيبة تفجر مفاجأة عن فيلر الأنف بعد أزمة كنزي مدبولي

كنزي مدبولي

نظام فندقي وإنترنت عالي السرعة.. خطة شاملة لتجديد المدن الجامعية بالزقازيق

نائب رئيس جامعة الزقازيق

اجتماع طارئ لمجلس وكلاء كليات جامعة الزقازيق استعدادا للعام الدراسي الجديد

جامعة الزقازيق

انطلاق مبادرة "يوم الخير" لتوزيع الملابس والشنط المدرسية علي المستحقين بالشرقية

توزيع ملاس

المتهمين

الداخلية تضبط 3 متهمين بإشهار أسلحة والتلويح بها بالإسماعيلية| فيديو

المتهم

ضبط المتهم بسرقة هاتف من داخل مسجد بالإسكندرية| فيديو

إيران تُغري قطر بدرعٍ صاروخي

إيران تُغري قطر بدرعٍ صاروخي مقابل طرد الجيش الأميركي من أراضيها

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

