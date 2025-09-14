طبيب الأهلي يكشف سبب تبديل زيزو أمام إنبي

قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن أحمد سيد زيزو لاعب الفريق، اشتكى من آلام أعلى الفخذ والضامة، مما دفع الجهاز الطبي إلى استبداله خلال أحداث الشوط الأول من مباراة انبى المقامة بينهما فى ستاد عثمان أحمد عثمان فى الاسبوع السادس لبطولة الدوري .

وأكد أن اللاعب سوف يخضع لفحص طبي غدًا للاطمئنان على حالته.

وبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وأحمد رمضان بيكهام ومصطفى العش وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية ومحمد علي بن رمضان وأحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير وياسين مرعي وأحمد رضا ونيتس جراديشار وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر.