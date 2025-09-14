يمكن أن يسبب الوفاة.. متحدث الصحة يكشف عن الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث بأسم وزارة الصحة، أنه عندما يحدث من استخدام غير سليم وغير موصوف لمضادات الميكروبات اوالمضادات الحيوية، يجعل الميكروبات لها قدرة على مقاومة المضاد الحيوي.

وقال حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء جديد”، عبر فضائية “المحور”، أنه لا بد أن يتم إستخدام المضادات الحيوية، لمدة معينة، وبوصف من طبيب متخصص، مؤكدا أن المضادات الحيوية تعطي النتائج الفعالة في تلك الحالة.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة، أن مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية تشكل التهديد الرئيسي للصحة العامة ويمكن أن يسبب وفاة ملايين الأشخاص خلال الفترة القادمة بسبب عدم قدرة المضادات الحيوية على مقامة الميكروبات.