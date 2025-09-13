قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
العد التنازلي بدأ.. انتهاء فصل الصيف رسميًا في هذا الموعد
التقديم غدًا ولمدة 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025
غزة.. أول سفينة ضمن أسطول الصمود تغادر ميناء تونس
انقلاب ميكروباص على طريق السباعية بإسنا يسفر عن 7 مصابين
الخارجية: تحويلات المصريين بالخارج أصبحت المصدر الأول للعملة الصعبة
وزير الخارجية: هناك دولًا غربية قدمت الدروس في احترام حقوق الإنسان وتقف خرساء اليوم
محافظ أسوان: إدراج غرب سهيل ضمن المرحلة الثانية من حياة كريمة هدية كبرى من الرئيس السيسي
صعود جديد لـ الذهب مساء اليوم 13-9-2025
أحمد سعد نقاش وآخر طبيب.. أبرز مهن الفنانين قبل الشهرة
إطلاق اسم علي المصيلحي على منحة بنك ناصر الدراسية للطلاب المتفوقين
وزير الخارجية: ما يحدث في غزة يهدد القضية الفلسطينية
توك شو

فقدان بصر كامل.. متحدث الصحة يكشف تفاصيل جديدة عن مستشفى 6 أكتوبر

وزير الصحة
وزير الصحة
عبد الخالق صلاح

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم  وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة رصدت شكاوى من عدد من المواطنين بشأن تعرضهم لمضاعفات طبية خطيرة عقب خضوعهم لعمليات جراحية بقسم جراحة العيون في مستشفى 6 أكتوبر.

وأشار عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية في برنامج الساعة 6، والمذاع عبر قناة الحياة، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن بعض الحالات تطورت إلى فقدان كامل للبصر، موضحا  أن الوزارة تعاملت بجدية كاملة مع الشكاوى، وتم التوجيه الفوري بدعم المتضررين وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والنفسية لهم، مع اتخاذ إجراءات عاجلة لفتح تحقيق موسع في الواقعة.

وأكد عبد الغفار  أن تخصص طب وجراحة العيون يتطلب مستوى عالٍ من الدقة والإجراءات الاحترازية، مشيرًا إلى أن حالتين من المرضى تعرضتا لفقدان البصر بالكامل، وأن تلك الحالات مرتبطة حاليًا بدعوى قضائية للحصول على التعويضات اللازم، ولم يتم تسجيل أي شكاوي أخرى في هذا الأمر.

يتابع الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم الرعاية الطبية العاجلة لعدد من المرضى الذين تعرضوا لمضاعفات صحية عقب إجراء تدخلات جراحية في قسم الرمد بأحد المستشفيات التابعة لهيئة التأمين الصحي بمحافظة الجيزة.

‏‎

وأجرى الوزير اتصالات هاتفية مباشرة مع المرضى، حيث أكد خلالها التزام الوزارة بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية لهم، مع متابعته الشخصية الدقيقة لتطورات حالتهم الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن المرضى خضعوا لفحوصات طبية شاملة ودقيقة، وتم عرض حالاتهم على فريق طبي متخصص لتحديد التدخلات العلاجية المناسبة لكل حالة، مع البدء الفوري في تقديم العلاج اللازم.

فقدان البصر وزير الصحة متحدث الصحة

تصلح بين الزوجين

سورة تصلح بين الزوجين وتمنع خراب البيوت.. أوصى بها النبي فهل تعرفها؟

متى يكشف الله ستر

متى يكشف الله ستر العبد ويفضحه في الدنيا؟.. في 3 حالات فاحذرها

الأرصاد

خلوا بالكم.. الأرصاد تحذر من ظاهرة تحدث خلال الساعات المقبلة

احد الحالات المرضية

إجراء عاجل من وزير الصحة لصالح مرضى فقدوا بصرهم بمستشفى 6 أكتوبر

أرشيفية

55 جنيها دفعة واحدة..انخفاضات كبيرة في أسعار الدواجن والشعبة تزف بشري سارة

الإيجار القديم

صلاحيات جديدة للمالك بقانون الإيجار القديم وتحذير للمستأجرين.. ماذا يحدث؟

الاعتداء علي شقيقهم بالغربية

قابيل وهابيل.. ضبط أشقاء اعتدوا بالضرب على أخوهم بالغربية بسبب الميراث.. صور

ماذا فعلت حقنة الفيلر في انف البلوجر كنزي مدبولي؟

"كنت هفقد مناخيري وأتعمي!".. البلوجر كنزي مدبولي تكشف خطورة حقن الفيلر

الحكم حمادة القلاوي

فاركو يجهز شكوي لاتحاد الكرة ضد حمادة القلاوي

ريال مدريد

ريال مدريد يفوز على سوسيداد بثنائية في الدوري الإسباني

سيف الجزيري

سيف الجزيري يؤدي تدريبات تأهيلية في برج العرب بعد استبعاده أمام المصري

بالصور

خارجة من الشمس .. تحذير | عاصفة جيومغناطيسية تصدم الأرض غدا

ماذا يحدث لك عند المشي 150 دقيقة فى الأسبوع

خطوة بخطوة.. طريقة عمل طاجن الفراخ بالبصل والصوص الأحمر

تساقط الشعر وإسمرار البشرة وحب الشباب.. أعراض تكيس المبايض

أسباب الصداع

​الصداع ليس مجرد ألم.. جمال شعبان يكشف أسبابه الخفية وعلاقته بالقلب والعمل الخيري

واشنطن في ورطه

مصر مش هتسكت .. شوف اللواء سمير فرج قال إيه عن ورطة أمريكا

مسنة تتعرض للنصب الإلكتروني

أوهمها أنه رائد فضاء.. مسنة تتعرض لعميلة نصب إلكتروني

هدير عبدالرازق بالحجاب

التزمت واعتزلت .. هدير عبد الرازق بالحجاب لأول مرة‎

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

