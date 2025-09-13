فقدان بصر كامل.. متحدث الصحة يكشف تفاصيل جديدة عن مستشفى 6 أكتوبر

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة رصدت شكاوى من عدد من المواطنين بشأن تعرضهم لمضاعفات طبية خطيرة عقب خضوعهم لعمليات جراحية بقسم جراحة العيون في مستشفى 6 أكتوبر.

وأشار عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية في برنامج الساعة 6، والمذاع عبر قناة الحياة، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن بعض الحالات تطورت إلى فقدان كامل للبصر، موضحا أن الوزارة تعاملت بجدية كاملة مع الشكاوى، وتم التوجيه الفوري بدعم المتضررين وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والنفسية لهم، مع اتخاذ إجراءات عاجلة لفتح تحقيق موسع في الواقعة.

وأكد عبد الغفار أن تخصص طب وجراحة العيون يتطلب مستوى عالٍ من الدقة والإجراءات الاحترازية، مشيرًا إلى أن حالتين من المرضى تعرضتا لفقدان البصر بالكامل، وأن تلك الحالات مرتبطة حاليًا بدعوى قضائية للحصول على التعويضات اللازم، ولم يتم تسجيل أي شكاوي أخرى في هذا الأمر.

إجراء عاجل من وزير الصحة لصالح مرضى فقدوا بصرهم بمستشفى 6 أكتوبر

يتابع الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم الرعاية الطبية العاجلة لعدد من المرضى الذين تعرضوا لمضاعفات صحية عقب إجراء تدخلات جراحية في قسم الرمد بأحد المستشفيات التابعة لهيئة التأمين الصحي بمحافظة الجيزة.

وأجرى الوزير اتصالات هاتفية مباشرة مع المرضى، حيث أكد خلالها التزام الوزارة بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية لهم، مع متابعته الشخصية الدقيقة لتطورات حالتهم الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن المرضى خضعوا لفحوصات طبية شاملة ودقيقة، وتم عرض حالاتهم على فريق طبي متخصص لتحديد التدخلات العلاجية المناسبة لكل حالة، مع البدء الفوري في تقديم العلاج اللازم.

‎