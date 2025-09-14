ضبط المتهم بممارسة البلطجة وفرض السيطرة في المطرية| فيديو

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بأعمال البلطجة وفرض السيطرة على المارة بأحد الشوارع بمنطقة المطرية بالقاهرة.

ضبط المتهم بفرض السيطرة وأعمال البلطجة في المطرية

بالفحص تبين عدم وجود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة القاهرة) وبحوزته "السلاح الأبيض الظاهر بمقطع الفيديو" وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة نظراً لتعاطيه المواد المخدرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.