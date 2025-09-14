نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط دجال متهم بالنصب على المواطنين في كرموز بالإسكندرية، فى إطار جهود مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.

زعم قدرته على العلاج الروحاني.. ضبط دجال كرموز

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرته على العلاج الروحانى وقيامه بممارسة أعمال الدجل، والترويج لنشاطه الإجرامى بمواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية، وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.