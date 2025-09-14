الإعدام شنقا للمتهم بقتل زوجته بسبب خلافات أسرية بالخانكة

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين عزت بالإعدام شنقا لعاطل، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفه بتهمة قتل زوجته، بسبب خلافات سابقة بينهما في الخانكة بمحافظة القليوبية، بأن انتظرها أسفل منزلها وسدد لها عدة طعنات بسلاح أبيض "سكين".

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 4049 لسنة 2024 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 5477 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهم "هشام م ع"، عاطل، 46 سنة، لأنه في يوم 27 / 11 / 2024، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، قتل عمداً مع سبق الإصرار والترصد زوجته المجني عليها أصالة احمد إبراهيم متولي.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم بيت النية وعقد العزم على قتلها وقد أشرب في قلبه العناد ونسي الفضل بينهما، وذلك على إثر خلافات عائلية فيما بينهما، فأعد لذلك الغرض سلاح أبيض "سكين" قد اشتراه خصيصاً لارتكاب جريمته، وتربص للمجني عليه أسفل منزلها متيقناً خروجها، وما أن أبصرها حتي باغتها من الخلف وأجهز عليها مسدداً لها عدة طعنات في مواضع قاتل بالعنق والبطن والصدر، فأرداها قتيله قاصداً من ذلك إزهاق روحها تنفيذاً لقصده المصمم عليه مستمر بهدوء ورويه على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهم أحرز سلاحا أبيض"سكين" بغير مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.