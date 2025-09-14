إصابة شاب بثلاث طلقات نارية في مشاجرة بسوهاج

شهدت محافظة سوهاج منذ قليل، نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين طرفين بمنطقة مساكن مدينة ناصر بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج، أسفرت عن إصابة شاب في العشرينيات من عمره بثلاث طلقات نارية متفرقة في الجسد.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج، يفيد بوقوع مشاجرة عنيفة استخدمت فيها الأسلحة النارية، نتج عنها سقوط أحد الشباب مصابًا بإصابات بالغة.

وبالانتقال والفحص، تبين إصابة المدعو "أحمد أ أ"، من أبناء مدينة طهطا، بثلاث طلقات نارية في مناطق متفرقة، وعلى الفور تم نقله في سيارة إسعاف إلى مستشفى سوهاج الجامعي، حيث يخضع حاليًا للعلاج تحت إشراف طبي مكثف، وسط محاولات لإنقاذ حياته نظرًا لخطورة حالته.

وأفادت التحريات الأولية بأن المشاجرة نشبت بين طرفين من سكان المنطقة بسبب خلافات سابقة، تطورت سريعًا إلى تبادل إطلاق الأعيرة النارية، مما أدى إلى إصابة المذكور، في حين لم تُسجَّل أي حالات وفاة أو إصابات أخرى جراء الحادث.

وفرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا بمحيط مكان الواقعة، لمنع تجدد الاشتباكات أو وقوع أي تطورات جديدة، فيما كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين والأسلحة المستخدمة في الواقعة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، حيث قررت استدعاء شهود العيان والاستماع إلى أقوالهم، مع طلب تحريات المباحث حول ملابسات وأسباب نشوب المشاجرة.