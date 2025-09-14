بسبب فرط الحركة.. القبض على فتاة عذبت ابنة زوجها حتى الوفاة بالقاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على سيدة لاتهامها بإنهاء حياة ابنة زوجها في منطقة الدرب الأحمر.

القبض على المتهمة بالتعدي على ابنة زوجها

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة الدرب الأحمر تضمن ورود إشارة من مستشفى أحمد ماهر أفادت باستقبال طفلة عمرها 3 سنوات مصابة سحجات متفرقة في أنحاء الجسم وارتجاج بالمخ وتوفيت بعد وصولها.

بالفحص وإجراء التحريات اللازمة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة والدها فتاة عمرها 20 عاما، قامت بالاعتداء عليها بالضرب بسبب فرط حركتها ثم قامت بتوثيقها مستخدمة حبل وتعدت عليها بعصا خشبية مما تسبب في إصابتها.

