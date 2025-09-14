ما هي الفئات المعفاة من مصاريف المدارس 2026 ؟| التعليم تحسم الجدل

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم فئات الطلاب المعفاة من مصروفات المدارس 2026 ، وتمثلت فيما يلي :

الفئات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 45 لسنة 2020 وتعديلاته بالقرار رقم 170 لسنة 2022.

أبناء شهداء ثورة 25 يناير.

أبناء الأسر المستفيدة من معاش التضمان الاجتماعي والمساعدات والمعاشات من وزارة التضامن الاجتماعي، بشرط تقديم ما يثبت ذلك

الطلاب الأيتام

الطلاب الملتحقون بدور الرعاية الاجتماعية.

أبناء المرأة المعيلة، والمهجورة، والمطلقة

أبناء المكفوفين، وذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة، وطلاب الدمج.

أبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثًا وغير القادرين (بدون دخل ثابت)، بشرط عمل بحث اجتماعي من الأخصائي الاجتماعي بالمدرسة.

أبناء مصابي الثورة، مع تقديم ما يثبت.

طلاب مدارس:

* حلايب وشلاتين وأبو رمادة (البحر الأحمر)، والمقيدون بها والملحقون بمدارس في محافظات أخرى.

* شمال سيناء، والمقيدون بها والملحقون بمدارس في محافظات أخرى.

* التربية الخاصة

* الفصل الواحد

* التعليم المجتمعي

* المدارس الصديقة للفتيات

* المدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة

* المتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ألا يسري هذا الإعفاء على الرسوم المقررة بقوانين

وقالت وزارة التربية والتعليم : يستثني من سداد رسم قادرون باختلاف الطلابية مدارسين التربية الخاصة: (الفكرية - السمعية - البصرية).

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تخفيض نسبة 50% من مصروفات المدارس 2026 لأبناء العاملين بالتربية والتعليم والجهات التابعة لها ( خدمة ومعاش ) وكذلك حالات الوفاة بالنسبة للعاملات من الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية المقررة والأنشطة الطلابية بمختلف مراحل التعليم العام والفني ، ولا يسري هذا التخفيض على الرسوم المقررة بقوانين ، والقسط التاميني لصندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر ومقابل خدمة القيد والتسجيل والحفظ الإلكتروني ، على أن يقوم ولي الامر بالسداد لحساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية من خلال منافذ التحصيل الالكتروني المتعاقد معها ومكاتب البريد بجميع انحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالب ، ويكون على إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة متابعة أعمال السداد والتوريد لصندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية