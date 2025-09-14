ما هي الفئات المعفاة من مصاريف المدارس 2026 ؟| التعليم تحسم الجدل

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم فئات الطلاب المعفاة من مصروفات المدارس 2026 ، وتمثلت فيما يلي :
- الفئات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 45 لسنة 2020 وتعديلاته بالقرار رقم 170 لسنة 2022.
- أبناء شهداء ثورة 25 يناير.
- أبناء الأسر المستفيدة من معاش التضمان الاجتماعي والمساعدات والمعاشات من وزارة التضامن الاجتماعي، بشرط تقديم ما يثبت ذلك
- الطلاب الأيتام
- الطلاب الملتحقون بدور الرعاية الاجتماعية.
- أبناء المرأة المعيلة، والمهجورة، والمطلقة
- أبناء المكفوفين، وذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة، وطلاب الدمج.
- أبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثًا وغير القادرين (بدون دخل ثابت)، بشرط عمل بحث اجتماعي من الأخصائي الاجتماعي بالمدرسة.
- أبناء مصابي الثورة، مع تقديم ما يثبت.
- طلاب مدارس:
* حلايب وشلاتين وأبو رمادة (البحر الأحمر)، والمقيدون بها والملحقون بمدارس في محافظات أخرى.
* شمال سيناء، والمقيدون بها والملحقون بمدارس في محافظات أخرى.
* التربية الخاصة
* الفصل الواحد
* التعليم المجتمعي
* المدارس الصديقة للفتيات
* المدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة
* المتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس
وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ألا يسري هذا الإعفاء على الرسوم المقررة بقوانين
وقالت وزارة التربية والتعليم : يستثني من سداد رسم قادرون باختلاف الطلابية مدارسين التربية الخاصة: (الفكرية - السمعية - البصرية).
كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تخفيض نسبة 50% من مصروفات المدارس 2026 لأبناء العاملين بالتربية والتعليم والجهات التابعة لها ( خدمة ومعاش ) وكذلك حالات الوفاة بالنسبة للعاملات من الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية المقررة والأنشطة الطلابية بمختلف مراحل التعليم العام والفني ، ولا يسري هذا التخفيض على الرسوم المقررة بقوانين ، والقسط التاميني لصندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر ومقابل خدمة القيد والتسجيل والحفظ الإلكتروني ، على أن يقوم ولي الامر بالسداد لحساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية من خلال منافذ التحصيل الالكتروني المتعاقد معها ومكاتب البريد بجميع انحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالب ، ويكون على إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة متابعة أعمال السداد والتوريد لصندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية