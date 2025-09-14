قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس الفلسطيني: الهجمات الإسرائيلية «مؤشر خطير» لضرب الأمن وزعزعة استقرار المنطقة
الدوحة تستضيف اجتماعات تحضيرية حاسمة وسط دعوات لتشكيل موقف عربي - إسلامي موحد ضد التصعيد الإسرائيلي|فيديو
رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين
تبدأ من 750 جنيها.. أسعار تذاكر حفل عايدة الأيوبي بالجامعة الأمريكية
2333 قطعةفي 18 مدينة جديدة .. بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط والمميز
ورم حميد وراحة 8 أشهر.. أحمد شوبير يكشف عن تفاصيل الحالة الصحية لـ الخطيب
شوبير: عبد القادر لم يغضب من استبعاده.. ومتحمس للعودة أمام سيراميكا
المستشار محمد شوقي: النيابة تضع الملفات الاقتصادية على رأس أولوياتها لصون المال العام
بسبب التنمر.. إطلاق نار في إحدى المدارس بالأرجنتين.. فيديو
الموساد الإسرائيلي: الهجوم في قطر عطل احتمالات التوصل إلى صفقة تبادل
أحمد شوبير: الزمالك فريق منظم وتألق واضح لـ ناصر ماهر وعبد الله السعيد
مصر تهزم إيران في افتتاح مونديال الطائرة وتحقق إنجازًا تاريخيًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ما هي الفئات المعفاة من مصاريف المدارس 2026 ؟| التعليم تحسم الجدل

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم فئات الطلاب المعفاة من مصروفات المدارس 2026 ، وتمثلت فيما يلي :

  •  الفئات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 45 لسنة 2020 وتعديلاته بالقرار رقم 170 لسنة 2022.
  •  أبناء شهداء ثورة 25 يناير.
  •  أبناء الأسر المستفيدة من معاش التضمان الاجتماعي والمساعدات والمعاشات من وزارة التضامن الاجتماعي، بشرط تقديم ما يثبت ذلك
  •  الطلاب الأيتام 
  •  الطلاب الملتحقون بدور الرعاية الاجتماعية.
  •  أبناء المرأة المعيلة، والمهجورة، والمطلقة
  • أبناء المكفوفين، وذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة، وطلاب الدمج.
  •  أبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثًا وغير القادرين (بدون دخل ثابت)، بشرط عمل بحث اجتماعي من الأخصائي الاجتماعي بالمدرسة.
  •  أبناء مصابي الثورة، مع تقديم ما يثبت.
  • طلاب مدارس:
    * حلايب وشلاتين وأبو رمادة (البحر الأحمر)،  والمقيدون بها والملحقون بمدارس في محافظات أخرى.
    * شمال سيناء، والمقيدون بها والملحقون بمدارس في محافظات أخرى.
    * التربية الخاصة
    * الفصل الواحد
    * التعليم المجتمعي
    * المدارس الصديقة للفتيات
    * المدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة
    * المتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس 

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ألا يسري هذا الإعفاء على الرسوم المقررة بقوانين

وقالت وزارة التربية والتعليم : يستثني من سداد رسم قادرون باختلاف الطلابية مدارسين التربية الخاصة: (الفكرية - السمعية - البصرية).

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تخفيض نسبة 50% من مصروفات المدارس 2026 لأبناء العاملين بالتربية والتعليم والجهات التابعة لها ( خدمة ومعاش ) وكذلك حالات الوفاة بالنسبة للعاملات من الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية المقررة والأنشطة الطلابية بمختلف مراحل التعليم العام والفني ، ولا يسري هذا التخفيض على الرسوم المقررة بقوانين ، والقسط التاميني لصندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر ومقابل خدمة القيد والتسجيل والحفظ الإلكتروني ، على أن يقوم ولي الامر بالسداد لحساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية من خلال منافذ التحصيل الالكتروني المتعاقد معها ومكاتب البريد بجميع انحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالب ، ويكون على إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة متابعة أعمال السداد والتوريد لصندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم مصروفات المدارس 2026 مصروفات المدارس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

طريقة تحديث البيانات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 (رابط رسمي)

طريقة تحديث البيانات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 .. رابط رسمي

تقديرات بوجود كميات ضخمة من الغاز في مصر

اكتشاف ضخم .. إنرجين تعلن عن 3 تريليونات قدم مكعب غاز في مصر

بعد أيام من زفافهما.. زوجة مينا مسعود تظهر على كرسي متحرك

بعد أيام من زفافهما.. زوجة مينا مسعود تظهر على كرسي متحرك |شاهد

أحمد الدجوي

مركز غير مرخص تديره طبيبة بالمعاش.. الداخلية تكشف تقريرًا مزعومًا حول وفاة أحمد الدجوي

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026 .. قرار عاجل من التعليم الآن

شبكات الكهرباء

فصل الكهرباء اليوم عن هذه المناطق في كفر الشيخ .. تعرّف عليها

الأجهزة الأمنية

الداخلية تكشف تفاصيل مثيرة بشأن سرقة جزء من سور كوبرى في إمبابة.. فيديو

ترشيحاتنا

ذكاء اصطناعي

معلومات الوزراء: توقعات بزيادة نمو سوق الذكاء الاصطناعي في قطاع السياحة العالمي

وزير الزراعة خلال الافتتاح

وزير الزراعة يتفقد أجنحة معرض صحاري ويشيد بالعارضين

الأنبا عمانوئيل عياد

الأنبا عمانوئيل يحتفل مع رعية العائلة المقدسة بفرشوط بالعيد السنوي للأب يوسف الفرشوطي

بالصور

بشورت جينز.. بوسي تتألق بإطلالة جريئة على الشاطئ بالساحل الشمالي|شاهد

بوسي
بوسي
بوسي

رفقة والدها .. ملك أحمد زاهر تبهر متابعيها في أحدث ظهور على إنستجرام |شاهد

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد