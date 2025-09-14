كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء القائم على النشر برفضه لطلب إحدى السيدات إعطاء نجله حقنة خشية تخديره وإختطافه حال تواجده بأحد الأندية الرياضية بالدقهلية.

الداخلية تكشف حقيقة إعطاء صغير حقنة لاختطافه بالدقهلية

بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات، وأمكن تحديد المشكو فى حقها (أخصائية تحاليل طبية - مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة) وبسؤالها أقرت بمحاولتها تصوير مقطع فيديو تثقيفى يتضمن قيام أحد أنجالها بإجراء الإسعافات الأولية لشخص آخر دون إستخدام "حقنة" للمشاركة بمسابقة للأطفال حول الصحة العامة، وحال رفض الشاكى ذلك قامت بتصوير المقطع مع طفل آخر، وأيدت التحريات أقوالها، وبسؤال "القائم على النشر" قرر أنه أعتقد عن طريق الخطأ أنه سيتم إلحاق الأذى بنجله.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.