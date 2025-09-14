قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ما حكم الصلاة باتجاه القبلة الخاطئ؟.. الأزهر للفتوى: عليه إعادتها في هذه الحالة
المهندس محسن صلاح يشيد بأداء فريق كرة اليد بنادي المقاولون العرب
تعيين اللواء علاء قاسم أمينا عاما لمجلس الوزراء بدلا من اللواء أسامة سعد
إحالة المخالفين للنيابة العسكرية.. محافظة القاهرة: إزالة 3 أعمال بناء أدوار بدون ترخيص بمدينة الأمل
تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي.. مؤسسة أبو العينين توزع شنط وأدوات مدرسية
آخر تحديث.. سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأحد
الأكبر بالشرق الأوسط .. كامل الوزير وسفيرة أمريكا يبحثان فرص الإستثمار في النقل البحري بـ ميناء الإسكندرية
الأهلي يصل استاد المقاولون العرب لمواجهة إنبي بالدوري
«مطروح للنقاش» يرصد تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة وخرقها لسيادة الدول
الأرصاد عن حالة الطقس غدا: جو حار رطب نهارا .. والعظمى بالقاهرة 35
بقيمة 121 مليون دولار .. توقيع 3 اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز
النبي كان يتلقى وحيين.. أقوى رد من الشيخ خالد الجندي على المشككين في السنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الرقابة الإدارية تنظم جلسة نقاشية بعنوان "أسواق المال وتنمية الاقتصاد المصري"

جلسة الرقابة الإدارية
جلسة الرقابة الإدارية
محمد عبدالله

نظمت هيئة الرقابة الإدارية جلسة نقاشية بعنوان "أسواق المال وتنمية الاقتصاد المصري"، وذلك بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الوزير عمرو عادل رئيس الهيئة وعدد من قيادات وأعضاء الهيئة بغرض توحيد الرؤي والأفكار بشأن سبل تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية بما يضمن دعم نمو الاقتصاد المصري وتحقيق رؤية مصر 2030.

 جلسة نقاشية بعنوان "أسواق المال وتنمية الاقتصاد المصري"

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الرقابة الإدارية على صقل المهارات وبناء القدرات كركيزة أساسية لإرساء مبادئ الحوكمة والإصلاح الإداري بمختلف قطاعات الدولة وفقًا لأحدث الأساليب والأسس العلمية.

وشارك في فعاليات الجلسة كل من الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية، ومحمد صبري نائب رئيس البورصة المصرية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية.

وحضر الجلسة الدكتور هاشم السيد رئيس مجلس إدارة شركة أودن للاستثمارات المالية،  وأحمد أبو السعد الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية، والدكتورة داليا السواح العضو المنتدب لشركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، ورانيا يعقوب رئيس شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية.

وتضمنت الجلسة استعراض ملامح القطاع المالي غير المصرفي بالدولة، وأحدث الآليات التمويلية والاستثمارية بأسواق المال كعنصر محوري في جذب الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وكذا أثر التكنولوجيا والتحول الرقمي على منظومة تداول وثائق صناديق الاستثمار، هذا بالإضافة إلى التعريف بأحكام وآليات التداول في البورصة المصرية وكذا جهود الدولة للرقابة على عمليات التداول بما يضمن توفير بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والإفصاح وحماية حقوق المستثمرين.

انتهت الجلسة بعدة مخرجات تمثل أبرزها في تناول العوائد الإيجابية المتوقعة من جرَاء التوسع في قيد الشركات بالبورصة وأثر ذلك على الاقتصاد الوطني، والتأكيد على أهمية تطوير الأدوات المالية المختلفة وابتكار واستحداث آليات جديدة بشكل مستمر لتلبية احتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية وتوسيع خياراتها وكذا دعم جهود الدولة الرامية إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة. 

الرقابة الإدارية هيئة الرقابة الإدارية الوزير عمرو عادل أسواق المال الاقتصاد المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

400 جنيه| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية

400 جنيه زيادة| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026 .. قرار عاجل من التعليم الآن

بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

عبده شارون

قرار عاجل ضد عبده شارون امبراطور المواد المخدرة في حدائق القبة

وزير التربية والتعليم

ما هي الفئات المعفاة من مصاريف المدارس 2026 ؟| التعليم تحسم الجدل

أرشيفية

إصابة 8 إسرائيليين في حادث جنوبي فيتنام| تفاصيل

ترشيحاتنا

قادة حماس

وسائل إعلام عبرية: الدوحة تحت المجهر.. قادة حماس في مجمع قطري وسط تهديدات إسرائيلية

أرشيفية

إيران تدعو لتحالف عسكري للوقوف أمام العدوان الإسرائيلي

فيلم لا أرض أخرى

جيش الاحتلال يقتحم منزل أحد صناع فيلم "لا أرض أخرى" الحائز على جائزة أوسكار

بالصور

طبيبة تفجر مفاجأة عن فيلر الأنف بعد أزمة كنزي مدبولي

كنزي مدبولي
كنزي مدبولي
كنزي مدبولي

نظام فندقي وإنترنت عالي السرعة.. خطة شاملة لتجديد المدن الجامعية بالزقازيق

نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق

اجتماع طارئ لمجلس وكلاء كليات جامعة الزقازيق استعدادا للعام الدراسي الجديد

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

انطلاق مبادرة "يوم الخير" لتوزيع الملابس والشنط المدرسية علي المستحقين بالشرقية

توزيع ملاس
توزيع ملاس
توزيع ملاس

فيديو

المتهم

ضبط المتهم بممارسة البلطجة وفرض السيطرة في المطرية| فيديو

مشاجرة دمياط

الداخلية: ضبط المتهمين بالتلويح بأسلحة في دمياط

المتهمين

الداخلية تضبط 3 متهمين بإشهار أسلحة والتلويح بها بالإسماعيلية| فيديو

المتهم

ضبط المتهم بسرقة هاتف من داخل مسجد بالإسكندرية| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد