الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مقالات

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

بلال قنديل
بلال قنديل
بلال قنديل

الحياة أشبه برحلة طويلة على متن قطار يسير بسرعة لا نتحكم فيها نحن. هناك محطات نصعد منها وهناك محطات ننزل عندها. 

وبين المحطة والمحطة نعيش لحظات مليئة بالاحداث والمواقف والذكريات. البعض يقضي الرحلة مشغولا بالنظر الى ما مر وما فات فيتوقف عن الاستمتاع بما هو حاضر. والبعض الاخر يظل قلقا من المحطات القادمة فيفقد طعم اللحظة التي يعيشها.

الزمن لا يعود الى الوراء والقطار لا يتوقف عند محطة لانتظار من يتأخر.

الماضي مضى بافراحه واحزانه وانتصاراته واخفاقاته. لا نستطيع ان نعيده او نغيره ولكن نستطيع ان نتعلم منه. الماضي هو المعلم الصامت الذي يترك في نفوسنا دروسا لا تمحى. الحكمة هنا ان لا نحمل ما مضى على اكتافنا كحمل ثقيل بل نستخلص منه ما ينفعنا ونتركه وراءنا.

اما المستقبل فهو مجهول لا نعرف تفاصيله ولكنه قادم لا محالة. كثيرون يضيعون وقتهم في الخوف من الغد وكأنهم يستطيعون ايقافه. القلق من الغد لا يغير شيئا بل يسرق من حاضرنا طاقتنا وسعادتنا. الافضل ان نستعد له بما نستطيع من علم وخبرة وخطة لكن دون ان نسمح له ان يسلبنا متعة اليوم.

الحياة الحقيقية هي في اللحظة التي نعيشها الان. هي في ابتسامة نرسمها على وجه من نحب. هي في كلمة طيبة نقولها لمن يحتاج. هي في عمل نتقنه او في حلم نسعى اليه بخطوات ثابتة. القطار سيمضي بنا على كل حال فلنحرص ان تكون رحلتنا مليئة بالخير والعطاء والامل.

ومن اهم أسرار السعادة ان نتصالح مع ما فات ونطمئن لما هو قادم ونعيش ما بينهما بكل صدق. لا تقف عند محطة مليئة بالندم ولا تركب محطة مليئة بالخوف. اجعل كل محطة فرصة لتبدأ من جديد.

قد يعتقد البعض ان الحياة صعبة وان الطريق مظلم ولكن الحقيقة ان النور دائما موجود لمن يبحث عنه. انت تستطيع ان تحول كل تحدي الى درس وكل الم الى قوة وكل نهاية الى بداية.

الحكمة التي يمكن ان نعيش بها هي ان نتعامل مع الحياة كهدية ثمينة لا كعبء ثقيل. لا تنتظر ان يبتسم لك الغد بل ابتسم انت اليوم. لا تنتظر ان تتحقق كل الامنيات لتسعد بل اصنع سعادتك بما بين يديك.

في النهاية قطار الحياة سيمضي بنا جميعا الى محطة لا رجوع بعدها. الفارق الوحيد سيكون فيما تركناه وراءنا من اثر طيب وذكرى جميلة وعمل صالح. لذلك عش حياتك كما تستحق وازرع الامل في كل قلب يقابلك. فما اجمل ان تكون رحلتك شاهدة على انك عشت بالحب والامل والرضا

أسرار السعادة لحكمة قطار الحياة

