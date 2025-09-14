القمة العربية تسبب ضجة ومخاوف في الداخل الإسرائيلي .. تفاصيل

أكد محمد عبود، أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس، أنه لا حديث في الإعلام الإسرائيلي إلا عن القمة العربية والإسلامية التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة، وهناك مخاوف في تل أبيب.

وأضاف أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الإعلام العبري لا يعتبر القمة لمجرد تداول ومناقشة موقف الهجمات على قطر وإنما لاتخاذ قرار بشأن مستجدات الأحداث.

ضجة ومخاوف في الداخل الإسرائيلي

وأشار محمد عبود، أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس، إلى أن أكثر ما أثار ضجة ومخاوف في الداخل الإسرائيلي هو الفكرة المنسوبة لمصر عن إنشاء قوة عربية مشتركة للحفاظ على الأمن القومي العربي.