الأهرام الإستراتيجي: القمة العربية الإسلامية الاستثنائية تعكس رسالتين رئيسيتين

كشف الدكتور أيمن عبد الوهاب، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، تفاصيل هامة عن توقعاته لمخرجات القمة العربية الإسلامية الاستثنائية قبيل انعقادها بالدوحة، موضحًا أن هناك ثلاثة مستويات رئيسية يجب النظر إليها: دلالات انعقاد القمة، الرسائل المباشرة وغير المباشرة، والإجراءات التنفيذية.

وأكد عبد الوهاب، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر قناة الحياة، أن الانعقاد السريع للقمة يحمل رسالة قوية ردًا على ما وصفه بالجُرم الإسرائيلي ومحاولة الهيمنة على المنطقة، مشيرًا إلى أن القمة رسالة رفض واضحة لهذه السياسات، كما أنها تسعى إلى إعادة حسابات الولايات المتحدة فيما يخص دعمها لإسرائيل.



وعن مستوى الحضور، أوضح أن غياب بعض القادة أمر طبيعي في القمم الطارئة بسبب الارتباطات المسبقة، لكن سرعة الإعداد بحد ذاتها دلالة مهمة، لافتا إلى أن القمة ستعكس رسالتين رئيسيتين: رفض الهجوم على قطر وانتهاك سيادتها، والتأكيد على القضية الفلسطينية كجزء من إطار أوسع للتحركات الإسرائيلية في المنطقة.

وأضاف أن الاعتداء الإسرائيلي على قطر سيجعل مخرجات القمة مختلفة عن القمم السابقة التي تناولت غزة فقط، حيث ستتضمن رسائل مباشرة برفض العدوان، والتعامل مع أمن الخليج بشكل تدريجي يشمل أمن قطر.

وأشار عبد الوهاب إلى أن ما جرى يسلط الضوء على إشكالية التحالف الاستراتيجي بين دول الخليج والولايات المتحدة، مؤكدًا أن هذه الحسابات ستشهد تغييرات تدريجية، لكن دون قرارات مفاجئة، كما لفت إلى أن التوترات الخليجية مع إسرائيل قائمة، وأن هناك أطرافًا أخرى مثل إيران وتركيا ستلقي بظلالها على التوازنات في المنطقة.

وتوقع أن تبعث القمة برسائل غير مباشرة عديدة، تتعلق بمفهوم الأمن الإقليمي ومستقبله، أكثر من الرسائل المباشرة.







