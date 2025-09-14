قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مانشستر سيتى يكتسح اليونايتد بثلاثية في الدوري الإنجليزي
أحمد موسى عن قمة الدوحة غدا: لا وقت للبيانات والتنديدات .. وقرارات حاسمة
أحمد موسى: لن تنعم إسرائيل بأمن إلا بإقامة دولة فلسطينية
هآرتس تهاجم تل أبيب: دولة واحدة تتهم العالم بأسره
35 جنيها زيادة محليا و56 دولارا عالميا… والذهب يترقب قرار الفيدرالي الأمريكي
تأجيل طعن مرتضى منصور على سحب أرض نادي الزمالك
الأمم المتحدة: لا ملاذ آمن في غزة والوضع الإنساني كارثي
أحمد موسى: العالم يترقب ما سيحدث غدا.. و57 دولة تشارك في القمة العربية
مصدر بـ السياحة: مجلس الوزراء يوافق على اعتماد ضوابط الحج قريبا
احتفالا بتأسيسها.. نتنياهو يعقد اجتماعا للحكومة في قاعدة "اليمام"
بعد هدف مو .. صلاح يحتل المركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين بالبريميرليج
أخلاق النبي مع غيره .. يجيب الدعوة ويكرم القوم ويقبل الهدية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأهرام الإستراتيجي: القمة العربية الإسلامية الاستثنائية تعكس رسالتين رئيسيتين

قطر
قطر

كشف الدكتور أيمن عبد الوهاب، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، تفاصيل هامة عن توقعاته لمخرجات القمة العربية الإسلامية الاستثنائية قبيل انعقادها بالدوحة، موضحًا أن هناك ثلاثة مستويات رئيسية يجب النظر إليها: دلالات انعقاد القمة، الرسائل المباشرة وغير المباشرة، والإجراءات التنفيذية.

وأكد عبد الوهاب، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر قناة الحياة، أن الانعقاد السريع للقمة يحمل رسالة قوية ردًا على ما وصفه بالجُرم الإسرائيلي ومحاولة الهيمنة على المنطقة، مشيرًا إلى أن القمة رسالة رفض واضحة لهذه السياسات، كما أنها تسعى إلى إعادة حسابات الولايات المتحدة فيما يخص دعمها لإسرائيل.
 

وعن مستوى الحضور، أوضح أن غياب بعض القادة أمر طبيعي في القمم الطارئة بسبب الارتباطات المسبقة، لكن سرعة الإعداد بحد ذاتها دلالة مهمة، لافتا إلى أن القمة ستعكس رسالتين رئيسيتين: رفض الهجوم على قطر وانتهاك سيادتها، والتأكيد على القضية الفلسطينية كجزء من إطار أوسع للتحركات الإسرائيلية في المنطقة.

وأضاف أن الاعتداء الإسرائيلي على قطر سيجعل مخرجات القمة مختلفة عن القمم السابقة التي تناولت غزة فقط، حيث ستتضمن رسائل مباشرة برفض العدوان، والتعامل مع أمن الخليج بشكل تدريجي يشمل أمن قطر.

وأشار عبد الوهاب إلى أن ما جرى يسلط الضوء على إشكالية التحالف الاستراتيجي بين دول الخليج والولايات المتحدة، مؤكدًا أن هذه الحسابات ستشهد تغييرات تدريجية، لكن دون قرارات مفاجئة، كما لفت إلى أن التوترات الخليجية مع إسرائيل قائمة، وأن هناك أطرافًا أخرى مثل إيران وتركيا ستلقي بظلالها على التوازنات في المنطقة.

وتوقع أن تبعث القمة برسائل غير مباشرة عديدة، تتعلق بمفهوم الأمن الإقليمي ومستقبله، أكثر من الرسائل المباشرة.

 


 

قطر القمة العربية الإسلامية اسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية

400 جنيه زيادة| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية

بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

عبده شارون

قرار عاجل ضد عبده شارون امبراطور المواد المخدرة في حدائق القبة

وزير التربية والتعليم

ما هي الفئات المعفاة من مصاريف المدارس 2026 ؟| التعليم تحسم الجدل

أرشيفية

إصابة 8 إسرائيليين في حادث جنوبي فيتنام| تفاصيل

محمود الخطيب

انفراجة في ترشح الخطيب.. بيبو يطلب مهلة ولجنة الحكماء يضغطون علي رئيس الأهلي

صورة ارشيفية

2333 قطعةفي 18 مدينة جديدة .. بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط والمميز

ترشيحاتنا

الميت

هذه الأعمال يستحب فعلها عند احتضار الميت.. تعرف عليها

دعاء المساء لخيري الدنيا والآخرة

دعاء المساء لخيري الدنيا والآخرة.. لا تفوت ثوابه

صلاة المرأة

ما حكم نزول الإفرازات أثناء الصلاة؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب

بالصور

طبيبة تفجر مفاجأة عن فيلر الأنف بعد أزمة كنزي مدبولي

كنزي مدبولي
كنزي مدبولي
كنزي مدبولي

نظام فندقي وإنترنت عالي السرعة.. خطة شاملة لتجديد المدن الجامعية بالزقازيق

نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق

اجتماع طارئ لمجلس وكلاء كليات جامعة الزقازيق استعدادا للعام الدراسي الجديد

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

انطلاق مبادرة "يوم الخير" لتوزيع الملابس والشنط المدرسية علي المستحقين بالشرقية

توزيع ملاس
توزيع ملاس
توزيع ملاس

فيديو

الصغير

الداخلية تكشف حقيقة إعطاء صغير حقنة لاختطافه بالدقهلية

المتهم

ضبط المتهم بممارسة البلطجة وفرض السيطرة في المطرية| فيديو

مشاجرة دمياط

الداخلية: ضبط المتهمين بالتلويح بأسلحة في دمياط

المتهمين

الداخلية تضبط 3 متهمين بإشهار أسلحة والتلويح بها بالإسماعيلية| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: كلية الإعلام ومستقبل صناعة الوعي في مصر

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

المزيد