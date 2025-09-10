قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نقل تبعية ميناء أبو طرطور من العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية إلى موانئ البحر الأحمر
لأول مرة في مصر.. شحن كارت الكهرباء حصريًا عبر تطبيق أورانچ
الخارجية الأمريكية: خطوات إسبانيا ضد إسرائيل مثيرة للقلق وتعزز الإرهـ اب
دعاء للإقلاع عن الذنوب والمعاصي ..ردده بصدق ويقين خالص
سلاح الجو الإسرائيلي استهدف لأول مرة منصتي إطلاق صواريخ في صنعاء
وفد تونسي يزور مشروعات مستقبل مصر والريف المصري والفيوم للسكر
أول تعليق من حزب الله على العدوان الإسرائيلي ضد قطر
مدبولي يكلف برفع كفاءة وتطوير شبكة الطرق المحيطة بمطار الإسكندرية
إعلام عبري: الإمارات تمنع مشاركة إسرائيل في مؤتمر أمني بدبي عقب التطورات الأخيرة
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة ختام الأربعاء
قرار حكومي .. فرصة جديدة للأجانب لتوفيق أوضاعهم في البلاد (تفاصيل)
بدء مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة للتنسيق
"القابضة لمياه الشرب" توقع بروتوكول تعاون مع "بتروسيف"
علا محمد

وقع المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والكيميائي هاني توفيق، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الخدمات البترولية للسلامة والبيئة "بتروسيف"، بروتوكول تعاون مشترك في إطار جهود الشركة القابضة لتعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية داخل محطات المياه والصرف الصحي.


ويهدف البروتوكول إلى تقديم خدمات تدريبية وفنية متخصصة لرفع كفاءة أنظمة السلامة، وتطوير آليات مواجهة الطوارئ وخطط الإخلاء، بما يتماشى مع أحدث المعايير الدولية في هذا المجال، وبما يدعم استدامة تقديم خدمات المياه والصرف الصحي بجودة عالية للمواطنين.


جاء ذلك بحضور السادة نواب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، وعدد من رؤساء مجالس إدارات شركات مياه الشرب والصرف الصحى، ونخبة من قيادات الشركة القابضة للمياه وشركة بتروسيف.


يأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار توجه الدولة لتعزيز الاستدامة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، من خلال الاستفادة من الخبرات المحلية المتراكمة والقدرات الفنية والبشرية للطرفين. ويهدف التعاون إلى توفير بيئة عمل آمنة للعاملين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، ومواكبة التطورات التقنية في مجالات السلامة وحماية البيئة، بما في ذلك أنشطة إدارة البصمة الكربونية، وترشيد الطاقة، وتنفيذ المراجعات والاعتمادات البيئية، ومنح شهادات الأيزو، ومكافحة التلوث.


وأكد المهندس ممدوح رسلان، أن هذا التعاون ياتى فى إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق، ويعكس البروتوكول التزام الشركة القابضة برفع معايير السلامة داخل مواقع العمل وتطوير البنية المؤسسية والفنية للشركات التابعة، بما يسهم في ضمان استدامة تقديم الخدمات للمواطنين وفق أعلى معايير الجودة.


من جانبه، أوضح الكيميائي هاني توفيق أن "بتروسيف" تمتلك خبرات واسعة تمتد لأكثر من 25 عامًا في مجالات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، وأنها تسعى من خلال هذا التعاون إلى تقديم خدماتها الفنية والتدريبية وفق أعلى المعايير العالمية، مع الاستعانة بكوادر متخصصة لضمان تحقيق أهداف البروتوكول ودعم متطلبات قطاع المياه والصرف الصحي.

