أحمد موسى: أبو العينين شدد على أن الأمر في غزة والضفة يحتاج لوقفة من المسئولين لكل دولة
السيطرة على حريق محدود بمستشفى أسوان الجامعي بأحد المكاتب الإدارية بالبدورم
يمكن أن يسبب الوفاة.. متحدث الصحة يكشف عن الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية
السفير محمد العرابي: قمة الدوحة أمام اختبار حقيقي .. ووجود روبيو في إسرائيل استفزازي
متحدث الصحة يكشف تطورا عاجلا في التحقيق بواقعة إصابات بالعمى بمستشفى حكومي
ارتفاع جديد.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الأحد 14 سبتمبر 2025
طبيب الأهلي يكشف سبب تبديل زيزو أمام إنبي
التضامن: فريق التدخل السريع توجه لفحص ما أطلق عليها "فتيات كهف حلوان"
أبو العينين يقود إدانة أورومتوسطية للعدوان على غزة.. وموسى: لا استقرار دون دولة فلسطينية
ساويرس يكشف مفاجأة عن ترشحه لرئاسة النادي الأهلي
ركلة جزاء.. أحمد العجوز يسجل هدف التعادل لإنبي في مرمى الأهلي بالدوري
القمة العربية تسبب ضجة ومخاوف في الداخل الإسرائيلي .. تفاصيل
توك شو

أبو العينين يقود إدانة أورومتوسطية للعدوان على غزة.. وموسى: لا استقرار دون دولة فلسطينية

محمد ابو العينين
محمد ابو العينين
رنا عبد الرحمن

قال الإعلامي أحمد موسى إن النائب محمد أبو العينين نجح في دفع برلمان الاتحاد من أجل المتوسط لإصدار بيان يدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، موضحاً أن الجلسات شهدت توافقاً واسعاً وإشادة كبيرة بدور أبو العينين والدور المصري في دعم القضية الفلسطينية.

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي” عبر قناة صدى البلد، أن أبو العينين أكد أن الصراع مع الاحتلال ليس وليد أحداث السابع من أكتوبر، بل يعود بجذوره إلى نحو ثمانية عقود مضت، مشيراً إلى أن إسرائيل تمارس سياسة ممنهجة في إغلاق المعابر أمام المساعدات الإنسانية لأهالي غزة.

وشدد موسى على أنه لا يمكن الحديث عن أمن أو استقرار في المنطقة، أو حتى عن أمن لإسرائيل، إلا بإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو، لافتاً إلى أن العقبة الوحيدة أمام ذلك هو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي وصفه بـ”مجرم الحرب”.

وأشار إلى أن خطابات نتنياهو كلها عدائية، ما يستدعي موقفاً قوياً من المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي وسياساته المتطرفة.

أبو العينين مصر السلام فلسطين جرائم غزة اسرائيل

