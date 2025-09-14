أبو العينين يقود إدانة أورومتوسطية للعدوان على غزة.. وموسى: لا استقرار دون دولة فلسطينية

قال الإعلامي أحمد موسى إن النائب محمد أبو العينين نجح في دفع برلمان الاتحاد من أجل المتوسط لإصدار بيان يدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، موضحاً أن الجلسات شهدت توافقاً واسعاً وإشادة كبيرة بدور أبو العينين والدور المصري في دعم القضية الفلسطينية.

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي” عبر قناة صدى البلد، أن أبو العينين أكد أن الصراع مع الاحتلال ليس وليد أحداث السابع من أكتوبر، بل يعود بجذوره إلى نحو ثمانية عقود مضت، مشيراً إلى أن إسرائيل تمارس سياسة ممنهجة في إغلاق المعابر أمام المساعدات الإنسانية لأهالي غزة.

وشدد موسى على أنه لا يمكن الحديث عن أمن أو استقرار في المنطقة، أو حتى عن أمن لإسرائيل، إلا بإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو، لافتاً إلى أن العقبة الوحيدة أمام ذلك هو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي وصفه بـ”مجرم الحرب”.

وأشار إلى أن خطابات نتنياهو كلها عدائية، ما يستدعي موقفاً قوياً من المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي وسياساته المتطرفة.