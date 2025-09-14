قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يمكن أن يسبب الوفاة.. متحدث الصحة يكشف عن الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية
السفير محمد العرابي: قمة الدوحة أمام اختبار حقيقي .. ووجود روبيو في إسرائيل استفزازي
متحدث الصحة يكشف تطورا عاجلا في التحقيق بواقعة إصابات بالعمى بمستشفى حكومي
ارتفاع جديد.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الأحد 14 سبتمبر 2025
طبيب الأهلي يكشف سبب تبديل زيزو أمام إنبي
التضامن: فريق التدخل السريع توجه لفحص ما أطلق عليها "فتيات كهف حلوان"
أبو العينين يقود إدانة أورومتوسطية للعدوان على غزة.. وموسى: لا استقرار دون دولة فلسطينية
ساويرس يكشف مفاجأة عن ترشحه لرئاسة النادي الأهلي
ركلة جزاء.. أحمد العجوز يسجل هدف التعادل لإنبي في مرمى الأهلي بالدوري
القمة العربية تسبب ضجة ومخاوف في الداخل الإسرائيلي .. تفاصيل
اكتشفها بدون فحص.. أعراض مرض السكر في بدايته
قمة الدوحة تستقطب أنظار العالم .. ومصر تتصدر المشهد برؤية داعمة لفلسطين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مقالات

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

د. عادل القليعي
د. عادل القليعي

لاشك أن للإعلام دور مهم لا يمكن بحال من الأحوال تجاهل أهميته في تشكيل وعي المواطن ، بكل ما تحمله هذه الكلمة من معاني المواطنة ، فالخطاب الإعلامي سواء المقروء ، الصحف والمجلات القومية والخاصة، أو المسموع أو المشاهد ، أو حتى مواقع التواصل الإجتماعي عن طريق الفيس بوك (منبر من لا منبر له)، أو قنوات اليوتيوب والانستجرام.

جميعها عليها دور فاعل فى تشكيل وعي المواطن واحاطته بكل القضايا المطروحة سواء على الساحة الدولية، أو الإقليمية ، أو الساحة المحلية بل ووضع هذه المشكلات- سواء كانت مشكلات سياسية أو تعليمية.

وأركز على قضايا التعليم خصوصا التعليم ما قبل الجامعي وضرورة مناقشة نظام الثانوية العامة الجديد مناقشة موضوعية -  أو إجتماعية ، أو ثقافية أو إقتصادية- أمامه بمنتهى الشفافية حتى يكون على دراية وفهم بما يدور حوله حتى لا يقع فريسة للإعلام المغرض المأجور  الذي ينفث سمومه ليلا ونهارا عبر قنوات مأجورة ممولة لا تريد نصحا ولا ارشادا وإنما تنفذ اجندات ومخططات تخريبية ، تنفث سمومها من خارج البلاد لا يريد القائمون عليها الخير للبلاد بل يحاولون بشتى الطرق إثارة البلبلة وإثارة الفتن وزراعة الشك خصوصا في قلوب ونفوس البسطاء مما قد يصيبهم باليأس وأنه لا يوجد شئ طيب، وأنه لا توجد مشروعات قومية ولا بناء تنموي ، وإصابة المواطن بالاحباط فيصب وابلا من اللعنات حتى على حياته التي يحياها .

بل ويستغلون ما يتعرض له العالم من أزمات وخصوصا الأزمة الإقتصادية الراهنة مسيسيين هذه الأزمة لإقناع البسطاء أنه ليس ثمة فائدة ، والله من وراءهم محيط (ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين)، وإنا لهؤلاء ومن شايعهم لبالمرصاد.

ومن هنا بات الأمر ملحا بضرورة وجود إعلام له دور فاعل للتصدي لهؤلاء وأمثالهم عن طريق أقلام قوية مدادها وقراطيسها حب الوطن.
يتصدون بكل ما أوتو من قوة الكلمة وفصل الخطاب سواء الكلمة المسموعة أو المكتوبة فالكلمة لها وقعها على القلوب كوقع السحر ، وإن من البيان لسحرا.

نعم الإعلام عليه دور محوري وفاعل في مسألة التنمية المستدامة وإبراز الجهود المضنية التي تبذل في سبيل البناء والتعمير والنهوض ببلدنا ووطننا الحبيب ، ليس هذا وحسب بل والنهوض بأمتنا العربية وإعادة هيبتها ومكانتها الحقيقية.

ومن ثم بات الأمر ملحا بل ومهما جدا وأعي ما أقول ، محاولة ضخ دماء جديدة ، أصحاب أقلام مفكرة معتبرة في كل المجالات وإفراد مساحات لا بأس بها لهذه الأقلام بالإضافة إلى خبرات الكبار التي لا يمكن بحال من الأحوال الاستغناء عنها فهؤلاء الكبار كونوا مدارس فكرية محترمة ، لكن لابد من تدعيم هذه المدارس بدماء جديدة .

وهؤلاء كثر إذا ما بحثنا عنهم، فهل يعقل أن أمثال هؤلاء تتلقف كتاباتهم الصحف والمجلات العربية والعالمية وصحفنا القومية تتجاهلهم بحجج متهافتة ومتهاوية، لماذا؟!!! - وبذلك تكون المعادلة قد فكت رموزها ، الجمع بين خبرات الكبار والدماء الجديدة .

إن كنا فعلا محبين لهذا البلد من أجل تحقيق ما نصبوا إليه وما تسعى إليه قيادتنا الرشيدة.
فلا يمكن بحال من الأحوال احتكار الأماكن فزمن الاحتكار ولى وانتهى عصره ، بمعنى ، لماذا يكون الأمر مقصور على مجموعة بعينها هي التي تكتب وهي التي ينشر لها بشكل منتظم - فالفكر ليس حكرا على أحد ولا كذلك الكتابة، المهم أن يكون فكرا معتبرا وكتابة حقيقية، وليست سمك لبن تمر هندي-

 ألا توجد أقلام جديدة، ألا يوجد مفكرون جدد يكتبون فكرا منضبطا بغية البناء والتطوير ، والتثقيف لأبناء الوطن.
وهذا نداء للسادة المسؤولين عن الإعلام بكل أذرعه.
أقول لهؤلاء الأكارم عالجوا هذه المسألة  بحكمة وموضوعية - نعلم جيدا أنكم أهل رشد ورشاد ومحبون لهذا البلد وتريدون الخير له- حتى يكون لدينا إعلام هادف وكتاب مهرة، وأقلام منضبطة لا يحركها دافع  من شهرة وجمع أموال -اللهم إلا تشكيل الوعي وبناء عقلية  مفكرة و خلق جيل جديد من المفكرين.

خصوصاً ونحن الآن مقدمون على نهضة شاملة وتنمية مستدامة وجمهورية جديدة ، بناء فكر واع وجيل مثقف من الممكن الإستفادة منه لرفعة بلدنا الحبيب.
 

