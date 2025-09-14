قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الذهب أم العقارات؟.. ساويرس يكشف الحصان الرابح في الاستثمار
الأحمر يواصل نزيف النقاط .. الأهلي يسقط في فخ التعادل 1-1 أمام إنبي بالدوري
أبو العينين: حماس وأحداث أكتوبر 2023 ليست بداية الخلاف بين العرب والاحتلال
أحمد موسى: أبو العينين شدد على أن الأمر في غزة والضفة يحتاج لوقفة من المسئولين لكل دولة
السيطرة على حريق محدود بمستشفى أسوان الجامعي بأحد المكاتب الإدارية بالبدورم
يمكن أن يسبب الوفاة.. متحدث الصحة يكشف عن الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية
السفير محمد العرابي: قمة الدوحة أمام اختبار حقيقي .. ووجود روبيو في إسرائيل استفزازي
متحدث الصحة يكشف تطورا عاجلا في التحقيق بواقعة إصابات بالعمى بمستشفى حكومي
ارتفاع جديد.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الأحد 14 سبتمبر 2025
طبيب الأهلي يكشف سبب تبديل زيزو أمام إنبي
التضامن: فريق التدخل السريع توجه لفحص ما أطلق عليها "فتيات كهف حلوان"
أبو العينين يقود إدانة أورومتوسطية للعدوان على غزة.. وموسى: لا استقرار دون دولة فلسطينية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

السيطرة على حريق محدود بمستشفى أسوان الجامعي بأحد المكاتب الإدارية بالبدورم

محمد عبد الفتاح

اندلع حريق محدود بأحد المكاتب الإدارية بالبدورم الخاص بمستشفى أسوان الجامعى نتيجة إحتراق بعض الأوراق بسلة القمامة. 

وصرح الدكتور أشرف معبد مدير مستشفيات أسوان الجامعية بأن الحريق المحدود بعيد تماماً عن الأقسام العلاجية أو الإستقبال أو أى أماكن  تجمع وإنتظار المرضى  .

وأكد على أن الحريق لم ينتج عنه أى أصابات أو خسائر مادية نتيجة التدخل السريع من الأطقم الفنية والإدارية بالمستشفى الجامعى.

وفور علمه بوقوع الحريق أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على  ملابسات الحادث والمتسبب فيه لضمان عدم تكراره مرة أخرى .

حريق

فيما افتتح اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان معرض " أهلاً مدارس" بمركز ومدينة دراو ، والمقام بوسط المدينة حيث يضم المستلزمات المدرسية والسلع الغذائية بأسعار مخفضة تتراوح ما بين 30 % إلى 40 %. 

ويأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين ، ولاسيما مع قرب إنطلاق العام الدراسى الجديد. 

وخلال جولته التفقدية داخل أجنحة وأقسام المعرض التى رافقه فيها المهندس محمد أبو الحسن مدير عام مديرية التموين ، وسيد سعدى رئيس مركز ومدينة دراو ، وأيضاً ممثلى الغرفة التجارية. 

حرص الدكتور إسماعيل كمال للإطمئنان على تنوع المعروضات من أدوات مدرسية وملابس وشنط وأحذية ومواد غذائية بما يلبى إحتياجات مختلف الأسر من محدودى ومتوسطى الدخل .

وشدد المحافظ على ضرورة الإلتزام بجودة المنتجات المعروضة ، وضمان توافرها بكميات مناسبة لتغطية الطلب المتزايد عليها مع قرب إنطلاق العام الدراسى 2025 / 2026، لأن الهدف الأساسى من إقامة هذه المعارض هو إتاحة السلع بأسعار فى متناول الجميع ، مع تحقيق التوازن المطلوب. 

كما وجه محافظ أسوان مسئولى التموين بضرورة المتابعة اليومية لحركة البيع والشراء داخل المعرض ، والتأكد من إلتزام التجار بالتخفيضات المعلنة ، وعدم السماح بأى ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المواطنين ، وخاصة أن هذه المبادرات تأتى فى إطار الخطة الشاملة التى تنفذها المحافظة بالتنسيق مع الغرف التجارية ومديرية التموين لتوفير السلع الأساسية والمستلزمات الدراسية بجودة عالية وأسعار مناسبة.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

