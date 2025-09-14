متحدث الصحة يكشف تطورا عاجلا في التحقيق بواقعة إصابات بالعمى بمستشفى حكومي

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، آخر تطورات التحقيق في واقعة إصابة مواطنين بالعمى في مستشفى حكومي.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار، وجه بإحالة الواقعة كاملة إلى النيابة العامة للتحقيق العاجل، مؤكداً التزام الوزارة بمحاسبة أي مقصر وضمان حصول المتضررين على الرعاية الطبية والنفسية اللازمة.



وتابع الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الوزارة تلقت شكاوى من ذوي المرضى الذين أصيب بعضهم بفقدان البصر بشكل كامل، الأمر الذي استدعى فتح تحقيق موسع للوقوف على أسباب ما حدث.