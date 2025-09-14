11 مليون جنيه في يد عصابة.. والتحقيقات تكشف سقوط 2.5 مليون أثناء الهروب

شهدت منطقة مدينة نصر واقعة مثيرة بعد نجاح الأجهزة الأمنية في ضبط عصابة استولت على 11 مليون جنيه من إحدى شركات تجارة الذهب.





وكشفت التحقيقات أن المتهمين هاجموا أربعة من العاملين بالشركة أثناء نقلهم الأموال إلى مقرها بالقطامية، مستخدمين أسلحة نارية وبيضاء، وحطموا زجاج السيارة واعتدوا على الموظفين، ما أسفر عن إصابة اثنين منهم.





وخلال الهروب سقط من العصابة نحو 2.5 مليون جنيه، عثر عليها مواطنون وسلّموها للشرطة.





بتكثيف التحريات، تم ضبط 12 متهماً بحوزتهم الأسلحة والسيارات المستخدمة في الجريمة، وتبيّن أن العقل المدبر كان منادي سيارات، أُحيل المتهمون للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.