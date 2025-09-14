قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هآرتس: نتنياهو يعقد مشاورات أمنية بشأن عملية غزة وعائلات المخطوفين تدعو للحذر
التحريات تكشف لغز مقـ.تل شاب سوداني في المعادي
غدا..أولى جلسات محاكمة المتهمة بقـ.تل زوجها وأطفاله الستة بالمنيا
النحاس: لعبنا على الفوز أمام إنبي
ضمن احتفالات الجامع الأزهر بذكرى المولد.. الجبة: النبي اتبع في دعوته منهج التيسير
أحمد موسى: النائب أبو العينين علق بأن هناك استيطانا في الضفة وجرائم حرب في غزة
انقلبت بهم السيارة.. إصابة 4 أشخاص بينهم طفل في حادث بالدقهلية
في أول ظهور بعد محاولة الاغتيال.. طاهر النونو: نتنياهو دمر أي فرصة للوصول لاتفاق
30 يومًا إجازة للعاملين بالقطاع الخاص في هذه الحالة
تريزيجيه أفضل لاعب في مباراة الأهلي وإنبي
بالأسعار .. استخراج البطاقة الشخصية2025 من السجل وأونلاين
كيف أنقذ محمد صلاح ليفربول من فخ بيرنلي وقاده لانطلاقة مثالية بالدوري الإنجليزي؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

في أول ظهور بعد محاولة الاغتيال.. طاهر النونو: نتنياهو دمر أي فرصة للوصول لاتفاق

فرناس حفظي

ظهر  القيادي البارز  بحماس طاهر النونو ، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي للحركة، على قناة الجزيرة  لأول مرة منذ محاولة اغتياله يوم  الثلاثاء الماضي في الدوحة.

وفي المقابلة، التي تناول فيها علنا الأحداث الأخيرة، اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتدمير أي فرصة للتوصل إلى اتفاق وتجاهل مصير الرهائن.

وردا على سؤال المُحاور حول ما إذا كانت هناك أي تطورات مُتوقعة بعد زيارة الوزير روبيو لإسرائيل، قال النونو: "لا نتوقع أي جديد من إسرائيل أو من هذه الزيارة، نتنياهو أطلق صواريخه على كل المحاولات القائمة بشأن عودة المخطوفين ووقف إطلاق النار، ونقول لنتنياهو: في ظل الجريمة والإرهاب الذي تجاوز كل الحدود ووصل إلى الدوحة، وفي ظل الهجمات على الأبراج السكنية في مدينة غزة ومحاولة تهجير سكانها، لن نكون أكثر حرصا منه على المخطوفين. نتنياهو غير مُهتم بهم، وليس لهم أي قيمة لديه".

و عندما سُئل عما يعنيه بعدم "حرص حماس" على قضية الرهائن، أجاب: "تجاهل نتنياهو القضية، وحاول إيصال رسائل من خلال هجوم الدوحة، ما حققته إسرائيل قبل الهجوم لن تتمكن من تحقيقه الآن،  يجب وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فورا. 

و أضاف النونو: بالنسبة لطبيعة المفاوضات، فما كان قبل الهجوم لن يكون مناسبا في المستقبل القريب، لما يترتب عليه من ضرر للمنطقة العربية والإسلامية".

كما اتهم النونو نتنياهو بـ"بيع جميع الرهائن وعدم الاهتمام بحياتهم"،  وقال: "من المحتمل أن يكون أيٌّ منهم في المناطق التي ستُهاجم ضمن عملية تدمير مدينة غزة، وهذا يُثبت أن نتنياهو لا يُولي أهمية لحياة الرهائن".

وحول ما إذا كان هناك أي تطورات في المفاوضات منذ محاولة الاغتيال، قال: "ما العمل إذا كان الوفد المفاوض نفسه مستهدفا، وإذا تضررت الدول الوسيطة؟! نتنياهو يُدمر كل فرصة للتوصل إلى اتفاق، الحل المنطقي الوحيد هو قرار دولي بإنهاء الحرب، والذي سيُفرض على نتنياهو".

جدير بالذكر أن القيادي طاهو النونو، كان  أحد أهداف الهجوم الإسرائيلي في الدوحة، قطر، الثلاثاء الماضي، خلال اجتماع لمسؤولي حماس كانوا يناقشون اقتراح وقف إطلاق النار وصفقة الأسرى، وبحسب التقارير الإسرائيلية  فشل الهجوم.

طاهر النونو حماس بنيامين نتنياهو مصير الرهائن إسرائيل الدوحة

