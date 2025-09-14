بالأسعار .. استخراج البطاقة الشخصية2025 من السجل وأونلاين

استخراج البطاقة الشخصية2025 وأسعارها.. يبحث الكثير عن خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي وأسعار استمارة البطاقة الشخصية ، حيث يمكنك تجديد البطاقة أونلاين، أو الذهاب للسجل المدني وشراء استمارة البطاقة للتجديد والتي تبدأ أسعارها من 50 جنيهاً .

نستعرض لك خلال السطور التالية طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي2025 ، و سعر استمارة البطاقة الشخصية في السجل المدني، وخطوات تجديد البطاقة أونلاين ، واستخراج بدل فاقد بطاقة رقم قومي..

أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي في السجل المدني

- سعر استمارة بطاقة الرقم القومي مستعجل / فوري من السيارة النموذجية وتسلم بشكل فوري، سعر النموذج 800 جنيه.

-سعر استمارة بطاقة الرقم القومي فئة VIP إكسبريس تسلم خلال 30 دقيقة، سعر النموذج العادي 515 جنيهًا.

-سعر استمارة بطاقة الرقم القومي فئة خاصة بـ 175 جنيها، يتم تسلم البطاقة خلال 24 ساعة.

- سعر استمارة بطاقة الرقم القومي العاجلة بـ125 جنيها، يتم تسلم البطاقة بعد 3 أيام من تسليمها.

- سعر استمارة عادية بـ 50 جنيهًا، يتم تسلم البطاقة بعد 15 يومًا من تسليمها.

سعر استمارة بطاقة الرقم القومي2025

استخراج بطاقة الرقم القومي

هناك طريقتين لـ استخراج بطاقة الرقم القومي ، إما عن طريق السجل المدني وشراء استمارة البطاقة الشخصية وملء البيانات المطلوبة ، أو بالطريقة الإليكترونية من خلال موقع وزارة الداخلية واتباع الخطوات على الموقع لـ استخراج بطاقة الرقم القومي وتجديد البطاقة الشخصية .

طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل إلكترونيًا

يمكن استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل بسهولة عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية من خلال الرابط https://moi.gov.eg، حيث تم تصميم المنصة لتكون واجهة موحدة لجميع خدمات الأحوال المدنية.

استخراج بطاقة الرقم القومي

رسوم استخراج البطاقة إلكترونياً ومدة الاستلام

تبلغ تكلفة استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونياً 175 جنيهاً فقط، على أن يتم تسليم البطاقة للمواطن خلال 7 أيام عمل، وهي فترة زمنية قصيرة مقارنة بالإجراءات التقليدية.

شروط الحصول على البطاقة إلكترونياً

هناك بعض الضوابط المرتبطة بالخدمة، أهمها أن يكون مقدم الطلب هو صاحب البطاقة نفسه، ولا يمكن لشخص آخر القيام بالإجراء نيابة عنه.

كما أن المواطنين الذين مر على بطاقاتهم أكثر من 7 سنوات، ملزمون بالتوجه مباشرة إلى أقرب مكتب للأحوال المدنية وتقديم الطلب ورقياً، مرفقاً به اعتماد جهة العمل.

استخراج بطاقة الرقم القومي بدل فاقد

يمكن استخراج بطاقة شخصية (بدل فاقد مستعجل) بكل سهولة عبر موقع وزارة الداخلية عبر هذا الرابط https://moi.gov.eg/home/contact.

وبعد الدخول على الرابط المذكور يمكن استخراج بطاقة شخصية (بدل فاقد مستعجل) بكل سهولة من خلال خطوات بسيطة وسهلة.

استخراج بطاقة شخصية2025

خطوات تجديد البطاقة الشخصية أونلاين

1. ادخل إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية المصرية من هنـــــــــــا.

2. سجل الدخول باستخدام حسابك أو أنشئ حسابًا جديدًا (التفعيل يتم خلال ساعة واحدة فقط).

3. بعد تسجيل الدخول، اختر قسم الأحوال المدنية.

4. انتقل إلى خدمات إلكترونية ثم اختر خدمة بطاقة الرقم القومي.

5. اطلع على الشروط والأحكام جيدًا ثم اضغط على بدء الخدمة.

6. أدخل البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة.

7. حدد العنوان الذي ترغب في استلام البطاقة عليه.

8. اضغط على تسجيل الطلب.