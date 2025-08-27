تجديد البطاقة أونلاين في بيتك.. الخطوات والأسعار

طريقة تجديد البطاقة أونلاين .. من أكثر الأمور التي يهتم بها المواطنون والبحث عن خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي و تحديد البطاقة أونلاين في خطوات سهلة وبسيطة من هاتفك المحمول دون الحاجة للذهاب إلى السجل المدني لـ تجديد البطاقة الشخصية .

رابط استخراج بطاقة الرقم القومي

يمكنك الدخول على موقع وزارة الداخلية لـ تجديد البطاقة أونلاين ، أو استخراج بطاقة الرقم القومي بدل فاقد ، أو تجديد البطاقة من على النت

وذلك من خلال الدخول على هذا الرابط : موقع وزارة الداخلية و تجديد البطاقة أونلاين

تجديد البطاقة الشخصية



شروط تجديد البطاقة اونلاين

يشترط في تجديد البطاقة أونلاين ، وجودبيان ميلاد مسجل على الحاسب الحكومي، وأن تكون بيانات المستند مطابقة للبيانات المسجلة في السجل المدني.

وإذا كانت مدة صلاحية البطاقة الشخصية المراد تغييرها أقل من 7 سنوات ، فيمكنك استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية أون لاين من خلال موقع وزارة الداخلية أو بوابة مصر الرقمية دون الذهاب لمكتب السجل المدني .

خطوات تجديد البطاقة الشخصية إليكترونيا

1. ادخل إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية المصرية من هنـــــــــــا.

2. سجل الدخول باستخدام حسابك أو أنشئ حسابًا جديدًا (التفعيل يتم خلال ساعة واحدة فقط).

3. بعد تسجيل الدخول، اختر قسم الأحوال المدنية.

4. انتقل إلى خدمات إلكترونية ثم اختر خدمة بطاقة الرقم القومي.

5. اطلع على الشروط والأحكام جيدًا ثم اضغط على بدء الخدمة.

6. أدخل البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة.

7. حدد العنوان الذي ترغب في استلام البطاقة عليه.

8. اضغط على تسجيل الطلب.

استخراج البطاقة الشخصية

كيف يمكن استخراج بطاقة الرقم القومي في نفس اليوم؟

حددت وزارة الداخلية أسعار بطاقة الرقم القومي 2025، حيث يمكن استخراج بطاقة الرقم القومي في نفس اليوم خلال ساعة من العباسية مقابل رسوم 315 جنيها، حيث يتم التوجه للأحوال المدنية وطلب استخراج بطاقة رقم قومي مستعجلة.

سعر تجديد بطاقة الرقم القومي اونلاين

-تكلفة تجديد البطاقة أونلاين : 175 جنيهًا مصريًا (لا تشمل رسوم التوصيل أو الضرائب).

-مدة الاستلام: تقريبًا خلال 7 أيام عمل من تاريخ التسجيل.

استخراج بطاقة الرقم القومي في نفس اليوم

حددت وزارة الداخلية أسعار بطاقة الرقم القومي 2025، حيث يمكن استخراج بطاقة الرقم القومي في نفس اليوم خلال ساعة من العباسية مقابل رسوم 315 جنيها، حيث يتم التوجه للأحوال المدنية وطلب استخراج بطاقة رقم قومي مستعجلة.