من المنزل .. طريقة استخراج بطاقة الرقم القومى لكبار السن

يبحث الكثير من المواطنين خاصة كبار السن عن طريقة تجديد بطاقة الرقم القومى بسهولة دون التوجه إلى مقرات الأحوال المدنية وتحمل مشقة الطريق.

قام قطاع الأحوال المدنية خلال الفترة الماضية بتطوير خدمات الحصول على مصدرات القطاع المختلفة من خلال إستخدام آليات وتقنيات حديثة.

كول سنتر الاحوال المدنية

تم تفعيل العديد من خدمات القطاع الإلكترونية من خلال موقع بوابة وزارة الداخلية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" من خلال الرابط (https://moi.gov.eg) فضلاً عن تقديم الخدمات الصوتية " الكول سنتر" لطلب الخدمات الفورية والحصول عليها فى نفس اليوم من خلال الخط الساخن "15340- 16582" وكذا الخدمات الفورية لكبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية والحصول عليها فى نفس اليوم من خلال الخط الساخن "15341" .

وتشمل الخدمات (شهادة ميلاد أول وثانى مرة- شهادة وفاة- وثائق زواج وطلاق- قيد عائلى/فردى- بطاقة رقم قومى "بدل فاقد، بدل تالف"- إستمارة رقم قومى "عادية، مستعجلة ، مميزة"- وثائق الأحوال المدنية المترجمة- شهادة التحركات المترجمة- مأمورية التصوير المنزلى- الخدمات الفورية).

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على مواكبة أوجه التطوير والتحديث بهدف التيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية وذلك إستكمالاً لإستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تفعيل إستخدام التكنولوجيا الحديثة للإرتقاء بمستوى الخدمات الأمنية الجماهيرية الإلكترونية التى تقدمها قطاعات الوزارة والتى تسعى إلى تسهيل الإجراءات وسرعة تقديم الخدمات للمواطنين.