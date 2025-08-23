قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سيد عبد الحفيظ ينصح ريبيرو مدرب الأهلى بهذا الأمر العاجل.. ماذا قال؟
اليوم.. فتح باب التنسيق للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية
هل من ينام عن صلاة الفجر منافق؟.. الإفتاء تجيب
توابل تقليدية تعود للواجهة.. سر قديم يعزز صحة القلب ويحمي الشرايين
زوجة النني الأولى تثير الجدل بتعليق غامض .. ماذا يحدث؟
سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري اليوم
تنظيم داعش ..هجوم إرهابي في دير الزور بسوريا
سعد لمجرد يشعل العلمين الجديدة بحضور كامل العدد و"لوك محير"| شاهد
طقس السعودية اليوم ..أمطار رعدية غزيرة تضرب عدة مناطق بالمملكة
طريقة عمل الكبسة السعودي الأصلية خطوة بخطوة
دعاء الرزق بعد صلاة الفجر .. يفتح لك أبواب السماء والبركة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

من المنزل .. طريقة استخراج بطاقة الرقم القومى لكبار السن

بطاقة
بطاقة
مصطفى الرماح

يبحث الكثير من المواطنين خاصة كبار السن عن طريقة تجديد بطاقة الرقم القومى بسهولة دون التوجه إلى مقرات الأحوال المدنية وتحمل مشقة الطريق.

قام قطاع الأحوال المدنية خلال الفترة الماضية بتطوير خدمات الحصول على مصدرات القطاع المختلفة من خلال إستخدام آليات وتقنيات حديثة.

كول سنتر الاحوال المدنية

تم تفعيل العديد من خدمات القطاع الإلكترونية من خلال موقع بوابة وزارة الداخلية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" من خلال الرابط (https://moi.gov.eg) فضلاً عن تقديم الخدمات الصوتية " الكول سنتر" لطلب الخدمات الفورية والحصول عليها فى نفس اليوم من خلال الخط الساخن "15340- 16582" وكذا الخدمات الفورية لكبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية والحصول عليها فى نفس اليوم من خلال الخط الساخن "15341" .

وتشمل الخدمات (شهادة ميلاد أول وثانى مرة- شهادة وفاة- وثائق زواج وطلاق- قيد عائلى/فردى- بطاقة رقم قومى "بدل فاقد، بدل تالف"- إستمارة رقم قومى "عادية، مستعجلة ، مميزة"- وثائق الأحوال المدنية المترجمة- شهادة التحركات المترجمة- مأمورية التصوير المنزلى- الخدمات الفورية).

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على مواكبة أوجه التطوير والتحديث بهدف التيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية وذلك إستكمالاً لإستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تفعيل إستخدام التكنولوجيا الحديثة للإرتقاء بمستوى الخدمات الأمنية الجماهيرية الإلكترونية التى تقدمها قطاعات الوزارة والتى تسعى إلى تسهيل الإجراءات وسرعة تقديم الخدمات للمواطنين.

كبار السن بطاقة الرقم القومى الأحوال المدنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الدبلومات 2025

الهندسة 97.7% والتجارة 93.8% والعلوم الإدارية 70.3%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

طلبت التنازل عن القضايا.. عودة شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب

لا زيادة كاملة في سبتمبر.. مفاجأة لهذه الفئات من مستأجري الإيجار القديم

لا زيادة كاملة في سبتمبر.. مفاجأة لهذه الفئات من مستأجري الإيجار القديم

حجز تذاكر القطارات من المنزل بخطوة واحدة

بدون تذكرة ورقية.. طريقة حجز تذاكر القطارات من المنزل بخطوة واحدة

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تعليمات عاجلة بشأن تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. موعد الانطلاق ورابط تسجيل الرغبات

ارتفاع درجات الحرارة

عودة الموجة الحارة .. الأرصاد تصدر بيانا بشأن طقس السبت والأحد

شيرين عبد الوهاب - حسام حبيب

استغاث بوزير الثقافة.. محامي شيرين عبد الوهاب يتنحى عن قضاياها بعد عودتها لـ حسام حبيب

الذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 23 أغسطس 2025 في مصر

ترشيحاتنا

الشيخ طه النعماني

مواقف مؤثرة.. الشيخ طه النعماني يحكي حفاوة استقبال سفراء دولة التلاوة حول العالم

الشيخ طه النعماني

الشيخ طه النعماني: مسابقة دولة التلاوة هدفها اكتشاف الأصوات والمواهب القرآنية

جامع الفتوح بالهند يحتضن احتفالية دينية كبيرة الإثنين

أضخم تجمع لمدح النبي.. جامع الفتوح بالهند يحتضن احتفالية دينية كبيرة الإثنين

بالصور

توابل تقليدية تعود للواجهة.. سر قديم يعزز صحة القلب ويحمي الشرايين

توابل تقليدية تعود للواجهة.. سر قديم يعزز صحة القلب ويحمي الشرايين
توابل تقليدية تعود للواجهة.. سر قديم يعزز صحة القلب ويحمي الشرايين
توابل تقليدية تعود للواجهة.. سر قديم يعزز صحة القلب ويحمي الشرايين

طريقة عمل الكبسة السعودي الأصلية خطوة بخطوة

طريقة عمل الكبسة السعودي الأصلية خطوة بخطوة
طريقة عمل الكبسة السعودي الأصلية خطوة بخطوة
طريقة عمل الكبسة السعودي الأصلية خطوة بخطوة

فقر الدم يسرق طاقتك بصمت… أعراض وأسباب وعلاج الأنيميا

فقر الدم يسرق طاقتك بصمت… تعرّف على أعراض الأنيميا قبل فوات الأوان
فقر الدم يسرق طاقتك بصمت… تعرّف على أعراض الأنيميا قبل فوات الأوان
فقر الدم يسرق طاقتك بصمت… تعرّف على أعراض الأنيميا قبل فوات الأوان

مهرجان العلمين الجديدة.. ويجز يغني بدون جزمة «حافي القدمين»

حفل ويجز
حفل ويجز
حفل ويجز

فيديو

علاقة إيمان الطوخي بالراحل حسني مبارك

إشاعات واتهامات باطلة.. نجل شقيقة إيمان الطوخي يرد بقوة ويدافع عن كرامتها

الثقب الأسود

​الثقب الأسود الذى أرعب الجميع بالجيزة.. القبض على مسجلين خطر وإنقاذ أطفال

نورهان حفظى

​75 ألف دولار.. أرباح البلوجر نورهان حفظي من التيك توك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

المزيد