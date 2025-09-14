قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هآرتس: نتنياهو يعقد مشاورات أمنية بشأن عملية غزة وعائلات المخطوفين تدعو للحذر
التحريات تكشف لغز مقـ.تل شاب سوداني في المعادي
غدا..أولى جلسات محاكمة المتهمة بقـ.تل زوجها وأطفاله الستة بالمنيا
النحاس: لعبنا على الفوز أمام إنبي
ضمن احتفالات الجامع الأزهر بذكرى المولد.. الجبة: النبي اتبع في دعوته منهج التيسير
أحمد موسى: النائب أبو العينين علق بأن هناك استيطانا في الضفة وجرائم حرب في غزة
انقلبت بهم السيارة.. إصابة 4 أشخاص بينهم طفل في حادث بالدقهلية
في أول ظهور بعد محاولة الاغتيال.. طاهر النونو: نتنياهو دمر أي فرصة للوصول لاتفاق
30 يومًا إجازة للعاملين بالقطاع الخاص في هذه الحالة
تريزيجيه أفضل لاعب في مباراة الأهلي وإنبي
بالأسعار .. استخراج البطاقة الشخصية2025 من السجل وأونلاين
كيف أنقذ محمد صلاح ليفربول من فخ بيرنلي وقاده لانطلاقة مثالية بالدوري الإنجليزي؟
حوادث

انقلبت بهم السيارة.. إصابة 4 أشخاص بينهم طفل في حادث بالدقهلية

همت الحسينى

أصيب أربعة أشخاص من بينهم طفل بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث انقلاب سيارة "تمناية" على طريق أجا- المنصورة بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية  أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة " تمناية " على  طريق أجا- المنصورة أمام قرية تلبنت التابعة لمركز أجا حيث اسفر عن إصابة أربعة أشخاص من بينهم طفل.
انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة كل من: تسابيح محمد عبدالباقي 52 عاما وإصابتها بنزيف بالصدر وكسر بالساعد الأيسر، أميرة علي جمعة 26 عاما وإصابتها بكسر بالضلوع ونزيف بالصدر ، إيناس علي جمعة 27 عاما وإصابتها كسر بالضلوع وخلع بالكتف الأيسر، ومحمد الشحات سعد 5 أعوام وإصابته بما بعد الارتجاج، وجميعهم مقيمو طنامل-  أجا.

تم نقل المصابين إلى مستشفى اجا لتلقي العلاج وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة.

الدقهلية اجا طنامل المنصوره

