انقلبت بهم السيارة.. إصابة 4 أشخاص بينهم طفل في حادث بالدقهلية

أصيب أربعة أشخاص من بينهم طفل بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث انقلاب سيارة "تمناية" على طريق أجا- المنصورة بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة " تمناية " على طريق أجا- المنصورة أمام قرية تلبنت التابعة لمركز أجا حيث اسفر عن إصابة أربعة أشخاص من بينهم طفل.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة كل من: تسابيح محمد عبدالباقي 52 عاما وإصابتها بنزيف بالصدر وكسر بالساعد الأيسر، أميرة علي جمعة 26 عاما وإصابتها بكسر بالضلوع ونزيف بالصدر ، إيناس علي جمعة 27 عاما وإصابتها كسر بالضلوع وخلع بالكتف الأيسر، ومحمد الشحات سعد 5 أعوام وإصابته بما بعد الارتجاج، وجميعهم مقيمو طنامل- أجا.

تم نقل المصابين إلى مستشفى اجا لتلقي العلاج وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة.