الذهب أم العقارات؟.. ساويرس يكشف الحصان الرابح في الاستثمار

وجه رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، نصيحة للراغبين في استثمار أموالهم، كاشفًا عن تفضيلاته خلال الوقت الحالي بين الاستثمار في الذهب أم في العقارات.

وقال «رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس»، في مداخلة هاتفية عبر برنامج «حضرة المواطن»، عبر قناة «الحدث اليوم»، إنه يجب تقسيم الفوائض المالية إلى 4 أجزاء، لتجنب أي صدمات.

وأضاف رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس أن : «يستثمر ربع في الذهب، وربع في العقارات، وربع في السندات المالية، وربع يكون نقدي تحسبًا لأي ظروف».

وتابع رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، أن : «العقل يقول كده، الواحد ميحطش كل الفائض في وعاء واحد، يوزع الفائض على 4 أجزاء حتى لو الفائض ده مبلغ قليل».

ووجه رجل الأعمال رسالة إلى الشباب، قائلا: «الذكاء لوحده مش هيوصلك للنجاح، لازم تشتغل بشكل جاد على الأقل 12 ساعة في اليوم، ولازم ميكونش عندك يأس، مفيش حاجة اسمهما مينفعش، ولازم يكون عندك إيمان بربنا وإن النجاح والفشل بإيد ربنا».