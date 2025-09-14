رغم منحه الضوء الأخضر لإسرائيل.. قطر تشكر ترامب

أعرب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، عن تقدير الدوحة العميق لموقف الولايات المتحدة الداعم لها في هذه المرحلة الدقيقة، مثمنا ما وصفه بـ"التضامن والكرم" الذي أبدته واشنطن.

جاء ذلك خلال مباحثات أجراها في واشنطن مع نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، حيث رئيس الوزراء القطري على أن قطر ستتخذ جميع التدابير الضرورية لصون أمنها وسيادتها في مواجهة ما وصفه بـ"العدوان الإسرائيلي السافر".

وبحث الجانبان العلاقات الاستراتيجية وسبل تعزيزها، إضافة إلى التطورات الإقليمية الراهنة،و من جانبه، أكد نائب الرئيس الأميركي التزام بلاده بالوقوف إلى جانب قطر، معتبرا أن الحلول الدبلوماسية هي السبيل الأمثل لحل القضايا العالقة، ومشيدًا بدور الدوحة كوسيط موثوق في جهود إحلال السلام.

وعقب المباحثات، استضاف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشيخ محمد بن عبد الرحمن على مأدبة عشاء في نيويورك، حضرها المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، فيما اكتفى البيت الأبيض بالتأكيد على انعقاد اللقاء دون الخوض في تفاصيل إضافية.