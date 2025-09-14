أيمن العشري يشارك في احتفالية الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية

شارك أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية في حفل استقبال الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية الذي إقيم اليوم الأحد بالقاهرة.



وأكد ( العشري ) علي أهمية دور الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية لتحقيق طموحات الدول المشتركة حيث تعتبر الغرفة الممثل للقطاع الخاص في 57 دولة إسلامية .

مصر بوابة كبيرة لدخول أسواق مختلفة

ولفت رئيس غرفة القاهرة الي الدور الهام التي تقوم به الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية لتحقيق التنمية المتكاملة بين الدول أعضاء الغرفة وتطوير القطاع الخاص وتكامل الادوار بين هذه الدول لافتا الي اهمية احتفالية اليوم بالقاهرة خاصة ان مصر بوابة كبيرة لدخول أسواق كثيرة ومتنوعة لتحقيق طموحات الدول المشتركة علي صعيد التطوير والتنمية.