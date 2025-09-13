أيمن العشري في زيارة مفاجئة لمعرض أهلا مدارس يستطلع اراء المواطنين والعارضين

تفقد أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية معرض أهلا مدارس الرئيسي بمدينة نصر بالقاهرة والذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع وزارتي التموين والتجارة الداخلية والاستثمار والتجارة الخارجية ومحافظة القاهرة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وإستطلع ( العشري ) خلاله زيارته المفاجئة للمعرض اليوم السبت اراء المواطنين حول اسعار السلع ونسب التخفيضات والجودة حيث جاءت اراء الجمهور لتؤكد أهمية المعرض بالنسبة لهم في ظل إتاحة كافة السلع الدراسية والغذائية اللي تحتاجها الأسرة المصرية سواء للعام الدراسي الجديد أو متطلبات الأسرة من السلع الغذائية.



كما استطلع (العشري ) انطباع العارضين حول الأجنحة ومدي توفير السلع علي مدار اليوم لتلبية احتياجات المواطنين والمبيعات مشيرا إلي أنه سيتم دراسة ملاحظات العارضين من اجل تقديم أفضل خدمة للجمهور وتطوير المعارض القادمة.

وأشاد رئيس غرفة القاهرة بالاقبال الكثيف من المواطنين علي المعرض معربا عن سعادته بتلبية متطلبات المواطنين مع دخول العام الدراسي الجديد.