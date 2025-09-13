رئيس مدينة اشمون يتفقد التجهيزات النهائية لافتتاح معرض اهلا مدارس

تفقد طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة أشمون، في محافظة المنوفية، التجهيزات النهائية لإفتتاح معرض"أهلا مدارس"لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة للمواطنين والمقيم بشارع الثورة أمام مستشفى أشمون الجديدة بمدينة أشمون وذلك بالتنسيق مع إدارة تموين أشمون لسد إحتياجات المواطنين من كافة مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة.

وأشار أبو حطب إلى أن إقامة تلك المعارض تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير كافة المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة والتصدي للاغلاء وإرتفاع الأسعار وذلك ضمن إستعدادات مركز ومدينة أشمون لإستقبال العام الدراسي الجديد ، جاء هذا بحضور مدير إدارة المرافق بأشمون .

يأتي هذا في إطار جهود محافظة المنوفية ومركز أشمون لتوفير كافة الإحتياجات والمتطلبات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وتخفيف العبء عن كاهلهم وتحسين مستوى حياتهم المعيشية وتوفير حياه كريمة وآمنة لهم .