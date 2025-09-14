قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

إيجارات السكن ترتفع 25.5% بـ6 أكتوبر و17.7% بالقاهرة الجديدة.. تقرير

سوق العقارات- صورة أرشيفية

واصل سوق العقارات في القاهرة ، نموه خلال الربع الثاني من العام الجاري، مدفوعًا باستقرار الاقتصاد المحلي وتنامي الطلب على مختلف القطاعات العقارية، إذ يشهد السوق ديناميكية واضحة، مع تنويع في المشروعات واستمرار تنفيذ مبادرات حكومية تواكب ارتفاع أعداد السياح وزيادة ثقة المستثمرين.

وكشف التقرير الصادر عن مؤسسة  جيه إل إل للاستشارات والاستثمارات العقارية ، عن قفزة قوية في أسعار الوحدات السكنية، حيث ارتفعت الإيجارات في مدينة 6 أكتوبر بنسبة 25,5% وفي القاهرة الجديدة بنسبة 17,7%، فيما ارتفعت أسعار البيع بنسبة 18% و15,9% على التوالي مقارنة بالعام الماضي. 

كما شهد السوق تسليم نحو 7,300 وحدة سكنية جديدة خلال الربع الثاني ليصل إجمالي المعروض إلى 309,100 وحدة، وسط توقعات بتسليم 21,750 وحدة إضافية خلال النصف الثاني من 2025.

قطاع منافذ التجزئة

أما قطاع منافذ التجزئة، فقد سجل إضافة 12,600 متر مربع جديدة ليرتفع المخزون إلى 3,2 مليون متر مربع، مع تراجع معدلات الشواغر إلى 7,2% مقارنة بـ9,2% في العام الماضي.

وأكد التقرير ، أن المطورين يركزون بشكل متزايد على تعزيز تجربة العملاء وإقامة شراكات مع علامات تجارية رائدة، بينما يظل الساحل الشمالي بيئة خصبة لاختبار المفاهيم الجديدة بفضل قوة السياحة والطلب الاستهلاكي.

متوسط أسعار الغرف اليومية 

وفي قطاع الضيافة، ارتفع متوسط أسعار الغرف اليومية بنسبة 14,9%، كما سجلت إيرادات الغرف المتاحة نموًا سنويًا بواقع 20,1% حتى يونيو، مدعومة بزيادة عدد السياح الوافدين إلى مصر بنسبة 24% خلال النصف الأول من العام ليصلوا إلى 8,7 مليون سائح. وأشار التقرير إلى توجه المطورين المحليين نحو إنشاء علامات ضيافة خاصة بهم تعكس الهوية الثقافية المصرية وتمنحهم مرونة تشغيلية أكبر.

أما المساحات المكتبية فقد شهدت انخفاضًا في معدلات الشواغر إلى 7,4% خلال الربع الثاني، مع تفوق الأبنية الفاخرة التي سجلت معدل شواغر 4,5%. وارتفعت أسعار الإيجارات في الفئة "أ" بنسبة 4,7% لتصل إلى 334 دولارًا للمتر المربع سنويًا. وأكدت "جيه إل إل" أن قطاع التعهيد الخارجي سيظل أحد أبرز محركات الطلب، مع توقع دخول 143,200 متر مربع جديدة إلى السوق خلال النصف الثاني من 2025.

سوق العقارات

وقال أيمن سامي، مدير جيه إل إل مصر: "إن التقدم المضطرد الذي يشهده سوق العقارات في القاهرة يعكس مرونته وقدرته على النمو رغم التحديات. كما أن التنويع الاستراتيجي في المعروض واقترانه بمحركات الطلب القوية يؤكد نضج السوق ويعزز من جاذبيته أمام المستثمرين المحليين والدوليين."

وبحسب التقرير، فإن النظرة المستقبلية لسوق العقارات بالقاهرة تظل إيجابية، رغم التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف البناء نتيجة السياسات الضريبية الجديدة، إذ يواصل القطاع إثبات قدرته على التكيف والنمو في بيئة اقتصادية متغيرة.

سوق العقارات أعداد السياح المستثمرين الإيجارات المساحات المكتبية

