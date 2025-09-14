الاتفاق تم .. أحمد حسن يفجر مفاجأة عن عقد أسد الحملاوي مع الأهلي

كشف الإعلامي أحمد حسن عن تفاصيل جديدة مفاجأة بشأن عقد اللاعب أسد الحملاوي مع الأهلي .

وقال أحمد حسن من خلال مشاركته تصريحاته عبر برنامج الصقر عبر حسابه على فيسبوك :"الأهلي أنهى كل شيء مع أسد الحملاوي ووكيله تم الاتفاق على الراتب ومدة العقد يتبقى فقط دفع قيمة الشرط الجزائي مليون دولار وهو اللاعب الأقرب حتى الآن للتواجد في هجوم الاهلي في يناير المقبلة".



تتضمن التعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي مجموعة من البنود الجوهرية التي من شأنها أن ترسم ملامح مستقبل النادي، وتمنح الجمعية العمومية دورها الأصيل كسلطة عليا في اعتماد القرارات المصيرية.