مدرسة كولر وفايلر.. أحمد شوبير يكشف عن مفاوضات الأهلي مع السويسري أورس فيشر

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن مستجدات ملف المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، بعد قرار رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو وتولي عماد النحاس المسؤولية مؤقتًا.

وأوضح شوبير أن قائمة المرشحين تشهد تباينًا كبيرًا، فبينما اقترب بعض المدربين من التوقيع، تراجعت فرص آخرين، مشددًا على أن إدارة الأهلي وضعت معايير صارمة لاختيار المدير الفني المقبل، وأن الإعلان عن الاسم الجديد بات مسألة وقت.



وأضاف أن هناك مفاوضات جارية مع السويسري أورس فيشر، الذي يتشابه أسلوبه مع مدرستي فايلر وكولر، لكن المفاوضات لم تصل إلى مرحلة الحسم.



وأشار شوبير إلى أن جزءًا من الجماهير يميل إلى استمرار النحاس أو التعاقد مع مدرب مصري، إلا أن الاتجاه الغالب داخل النادي يسير نحو اختيار مدرب أجنبي لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة.