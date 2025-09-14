قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابات واعتقالات.. اضطرابات في لندن خلال مظاهرة لليمين المتطرف ضد المهاجرين
تغيرات مفاجئة في درجات الحرارة.. متى ينتهي فصل الصيف رسميا؟
كامل الوزير: ندعو الشركات الأمريكية للاستثمار في الموانئ المصرية ومشروعات النقل
لأول مرة.. تدريس وحدة الجدارات البيئية لطلاب الصف الأول بالتعليم الفني
مصر وباكستان تبحثان تعزيز التعاون وتعلنان التضامن مع قطر في مواجهة العدوان الإسرائيلي
كامل الوزير والسفيرة الأمريكية يبحثان تعزيز الاستثمارات في قطاع النقل البحري
ناجي الشهابي لـ«صدى البلد»: دُعيت لتشكيل الائتلاف الوطني الحر لتحقيق ممارسة انتخابية ديمقراطية.. ورؤساء أحزاب وشخصيات عامة ومفاجآت في قائمتنا لخوض انتخابات مجلس النواب
كامل الوزير يستقبل السفيرة الأمريكية بالقاهرة في جولة بميناء الإسكندرية
حزن على السوشيال ميديا بعد وفاة الطفل عساف بن تركي
3.6 مليار دولار.. الرئيس السيسي يستقبل قيادات شركات سكاتك وصنجرو لتعزيز الاستثمارات في الطاقة الخضراء
الزراعة: المعارض الكبرى بيئة خصبة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص عمل للشباب
زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب سواحل إندونيسيا دون تسجيل خسائر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

مدرسة كولر وفايلر.. أحمد شوبير يكشف عن مفاوضات الأهلي مع السويسري أورس فيشر

منار نور

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن مستجدات ملف المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، بعد قرار رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو وتولي عماد النحاس المسؤولية مؤقتًا.
وأوضح شوبير أن قائمة المرشحين تشهد تباينًا كبيرًا، فبينما اقترب بعض المدربين من التوقيع، تراجعت فرص آخرين، مشددًا على أن إدارة الأهلي وضعت معايير صارمة لاختيار المدير الفني المقبل، وأن الإعلان عن الاسم الجديد بات مسألة وقت.


وأضاف أن هناك مفاوضات جارية مع السويسري أورس فيشر، الذي يتشابه أسلوبه مع مدرستي فايلر وكولر، لكن المفاوضات لم تصل إلى مرحلة الحسم.


وأشار شوبير إلى أن جزءًا من الجماهير يميل إلى استمرار النحاس أو التعاقد مع مدرب مصري، إلا أن الاتجاه الغالب داخل النادي يسير نحو اختيار مدرب أجنبي لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة.

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

بعد أيام من زفافهما.. زوجة مينا مسعود تظهر على كرسي متحرك

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026

شبكات الكهرباء

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

جانب من الواقعة

بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

كاي ي اكس 3 برو إم شيرى تيجو 4 برو 2026

بي ام دبليو 316 موديل 2001

أخبار السيارات

بالصور

إنطلاق أولي فعاليات الدورة التدريبية "مطبقي المبيدات" بالإدارة الزراعية بالزقازيق

وائل جسار وريهام عبد الحكيم يتألقان في حفل مهرجان ليالي مراسي |صور

نجوم هربوا قبل الزفاف بساعات| نجلاء بدر شعرت بأن الفستان كفن.. ناهد السباعي رسالة روحانية ابعدتها.. فريال يوسف تتعرض للخيانة

بشورت جينز.. بوسي تتألق بإطلالة جريئة على الشاطئ بالساحل الشمالي|شاهد

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

