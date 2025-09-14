شوبير يوضح موقف الأهلي من المدرب الجديد وصفقة المهاجم الفلسطيني

تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن آخر تطورات ملف المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، عقب رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو، وتكليف عماد النحاس بمهمة قيادة الفريق بشكل مؤقت.

كما علّق شوبير على ما تردد مؤخرًا بشأن تعاقد الأهلي مع المهاجم الفلسطيني أسد الحملاوي، لتعويض رحيل المهاجم وسام أبو علي إلى صفوف كولومبوس كرو الأمريكي.

وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي عبر "أون سبورت إف إم":"سألت أحد المسؤولين داخل الأهلي عن توقيع الحملاوي، وأكد لي أن هذا الكلام غير صحيح، وحتى الآن لم يوقع اللاعب على أي عقود مع النادي".

مدرب جديد في الطريق.. والقرار أجنبي

وعن ملف المدير الفني، أوضح شوبير أن هناك تفاوتًا في الأسماء المرشحة، مضيفًا:"البعض كان قريبًا جدًا من التوقيع، وآخرون لا يملكون حظوظًا حقيقية، لكن إدارة الأهلي وضعت شروطًا محددة للمدرب الجديد، ومن المرجح أن يتم حسم الأمر قريبًا".

وأكد شوبير وجود مفاوضات مع المدرب السويسري أورس فيشر، موضحًا:"المفاوضات قائمة بالفعل بين فيشر والنادي، لكن الأمور لم تُحسم بعد. البعض داخل النادي يميل للاعتماد على مدرب مصري أو استمرار النحاس، لكن الاتجاه العام هو التعاقد مع مدرب أجنبي".