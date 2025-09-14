شوبير: عبد القادر لم يغضب من استبعاده.. ومتحمس للعودة أمام سيراميكا

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن أول رد فعل من لاعب الأهلي أحمد عبدالقادر، عقب استبعاده من قائمة الفريق التي خاضت مواجهة إنبي في الدوري المصري الممتاز.

وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي «مع شوبير» عبر أون سبورت إف إم، إن فريق الإعداد تواصل مع اللاعب، الذي نفى تمامًا وجود أي غضب أو اعتراض على قرار المدير الفني عماد النحاس.

وأوضح: "أحمد عبدالقادر تقبّل قرار الاستبعاد بهدوء شديد، وكان سعيدًا بعودته للتدريبات الجماعية تحت قيادة النحاس"، مشيرًا إلى أن اللاعب متحفز جدًا للمرحلة المقبلة".

وأضاف شوبير: "عبد القادر مركز جدًا في التدريبات مؤخرًا، ويجتهد بشكل كبير من أجل التواجد في قائمة مباراة الأهلي المقبلة أمام سيراميكا كليوباترا، المقررة يوم الجمعة المقبل".