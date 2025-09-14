أحمد موسى: النائب أبو العينين علق بأن هناك استيطانا في الضفة وجرائم حرب في غزة

قال الإعلامي أحمد موسى إن برلمان البحر المتوسط شهد اجتماعات مهمة برئاسة وكيل مجلس النواب محمد أبو العينين، مشيرا إلى أن اجتماع برلمان الأورومتوسطي في شرم الشيخ صدر عنه بيان لـ43 دولة أدان حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

جرائم ضد الفلسطينيين

وخلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، قال أحمد موسى إن ممثلي الدول بالاتحاد رغبوا في الانتظار والعودة لحكومتهم من أجل إدانة إسرائيل؛ لما ترتكبه من جرائم ضد الفلسطينيين.

لافتا إلى أن النائب أبو العينين علق بأن هناك استيطان في الضفة وجرائم حرب في غزة وتدمير الدول والاعتداء على قطر، يستلزم وقفة من قبل المسئولين لكل دولة.

إدانة للعدوان الإسرائيلي

وقال الإعلامي أحمد موسى إن النائب محمد أبو العينين نجح في إصدار بيان إدانة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وحدث توافق وتباين كامل، وشهد برلمان الاتحاد من أجل المتوسط إشادة بالنائب محمد أبو العينين والدور المصري.

أحداث 7 أكتوبر

ولفت إلى أن النائب محمد أبو العينين أكد على أن الأمر لا يتعلق بحماية أو أحداث 7 أكتوبر، بل إن الأمر ضارباً بجذوره إلى نحو 80 عاما ماضية.