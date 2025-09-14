أحمد موسى: أبو العينين نجح في إصدار بيان إدانة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

قال الإعلامي أحمد موسى إن النائب محمد أبو العينين نجح في إصدار بيان إدانة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وحدث توافق وتباين كامل، وشهد برلمان الاتحاد من أجل المتوسط إشادة بالنائب محمد أبو العينين والدور المصري.

ولفت خلال تقديم برنامج “على مسئوليتي” والمذاع عبر قناة “صدى البلد” إلى أن النائب محمد أبو العينين أكد على أن الأمر لا يتعلق بحماية أو أحداث 7 أكتوبر، بل إن الأمر ضارباً بجذوره إلى نحو 80 عاما ماضية.

المساعدات الإنسانية

وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن النائب محمد أبو العينين كان واضحاً، خاصة عندما شرح المعابر وكيف تغلق إسرائيل المعابر في وجه المساعدات الإنسانية.

وشدد الإعلامي أحمد موسى على أنه لن يكون أبدا هناك استقرار أو أمن ولا تنعم إسرائيل بأمن إلا بإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو ، والوحيد الذي يقف أمام هذا الأمر هو مجرم الحرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

خطابات رئيس الوزراء الإسرائيلي

وأكد على أن خطابات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جميعها خطابات عدائية، ولابد أن يكون هناك موقف قوي لمواجهة العدوان الإسرائيلي.