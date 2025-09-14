الأمم المتحدة: لا ملاذ آمن في غزة والوضع الإنساني كارثي

أعرب فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، عن قلق المنظمة الدولية الشديد إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، لا سيما مع استمرار الهجمات الإسرائيلية واستهداف المناطق السكنية، وسط تحذيرات من غياب أي ملاذ آمن للمدنيين داخل المدينة.

وفي مداخلة مع الإعلامي كريم حاتم، على قناة "القاهرة الإخبارية"، قال حق: "من الواضح أن سكان غزة لا يجدون مكانًا آمنًا يلجأون إليه، ومحاولة تحريك هذا العدد الكبير من السكان داخل المدينة يشكل خطرًا كبيرًا على حياتهم، المدنيون لا يجب أن يكونوا هدفًا تحت أي ظرف، ويجب أن يتوقف هذا التهجير المستمر".

وأكد المسؤول الأممي، أن الأمم المتحدة لا تزال حاضرة على الأرض داخل قطاع غزة، ولا تنوي التخلي عن السكان، مشيرًا إلى بعض التقدم الذي أُحرز مؤخرًا في إدخال المساعدات الإنسانية عبر المعابر.

أضاف حق: "نواصل جهودنا اليومية لإدخال الطعام والماء والوقود اللازم لتشغيل المولدات، رغم استمرار التحديات على الحدود. نعمل باستمرار مع السلطات الإسرائيلية لتأمين وصول الإمدادات، خاصة إلى المستشفيات".

وفي معرض تعليقه على تقارير صادرة عن برنامج الأغذية العالمي ووكالة "الأونروا"، أشار حق إلى أن مستويات الجوع آخذة في التفاقم، في ظل استمرار منع دخول شاحنات الوقود من قبل سلطات الاحتلال، ما يُفاقم الأزمة في المستشفيات والمراكز الطبية.

وتابع: "نحن نُصر على إيصال هذه النقطة للسلطات الإسرائيلية: الوضع الإنساني في المستشفيات كارثي، مع نقص حاد في الموارد الأساسية، من مستلزمات الجراحة إلى خدمات النساء الحوامل، نواصل صفّ الشاحنات وننتظر السماح بدخولها، وسنواصل الضغط حتى تصل المساعدات لكل من يحتاجها".