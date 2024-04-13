خناقة العيد.. إصابة عاملين برش خرطوش في مشاجرة بسوهاج

أصيب عاملان برش خرطوش متفرق بالجسم، في مشاجرة نشبت بينهما وبين مزارع في منتصف الستينات من العمر، وذلك بسبب خلافات الجيرة، بدائرة مركز جرجا بمحافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بورود بلاغاً من الأهالي، مفاده إصابة عاملين في مشاجرة بـ بندقية خرطوش بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبین أن طرفي المشاجرة كلاً من: طرف أول: المدعو 'محمد ا.ع.ا' 42 سنة، عامل، مصاباً برش خرطوش بالذراعين، ونجل عمومته المدعو 'هيثم م.ا.ع' 35 سنة، عامل، مصاباً برش خرطوش بالظهر والذراعين، وطرف ثاني: المدعو 'صبري ع.م.م' 65 سنة، مزارع، والطرفان يقيمان بذات الناحية.

وتم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الطرف الثاني بندقية خرطوش، وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما على الآخر بالسب والضرب وقيام الطرف الثاني بأحداث إصابة الطرف الأول من السلاح المضبوط بحوزته.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.