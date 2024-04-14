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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجلس الحرب الإسرائيلي يجتمع اليوم لبحث الرد على الهجوم الإيراني

أرشيفية
أرشيفية

قالت وسائل الإعلام العبرية، صباح اليوم الأحد، إن مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي يجتمع اليوم في الساعة 3:30 بعد الظهر، لمناقشة الرد الإسرائيلي على الهجوم الصاروخي الإيراني.

وقال رئيس هيئة الأركان الإيرانية محمد باقري إن هجومنا انتهى ولا نرغب في مواصلته، لكن سنرد بقوة إذا ما استهدفت إسرائيل مصالحنا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وذكر باقري أنه إذا شاركت واشنطن في أي هجوم ضدنا فإننا سنستهدف قواعدها بالمنطقة ولن تكون بمأمن، مشيرًا الى أن هجوم إيران أدى إلى  تدمير موقعين عسكريين إسرائيليين مهمين.

وأكد باقري أن إسرائيل تجاوزت الخطوط الحمراء باستهداف قنصليتنا في سوريا وكان لا بد من الرد عليها.

و حذر باقري بقوله "إذا رد النظام الصهيوني فإن عمليتنا القادمة ستكون بالتأكيد أكبر بكثير حيث كان بإمكاننا شن عملية واسعة لكننا حددنا أهدافا معينة في الأراضي المحتلة"، مشيرا إلى أن  "عمليتنا كانت محدودة وناجحة وضربنا المواقع التي كانت منطلقا لاستهداف قنصليتنا بسوريا".

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