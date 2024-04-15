الكرملين: العقوبات الأمريكية الأوروبية الجديدة على الألمونيوم يمكن أن تؤذيهم

اعتبر الكرملين، اليوم الاثنين، أن العقوبات الأمريكية الأوروبية الجديدة على الألمنيوم سلاح ذو حدين.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إن روسيا تعتبر العقوبات الغربية على المعادن الروسية غير قانونية تماما وقد زعزعت بالفعل الأسعار في الأسواق العالمية.

وأضاف بيسكوف، في إحاطة صحفية له، أن مثل هذه العقوبات هي "سلاح ذو حدين" ويمكن أن تؤذي أولئك الذين يقدمونها.

فرضت الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا حظرا على استيراد الألمنيوم والنحاس والنيكل من روسيا، وحظر تداولها في بورصات المعادن العالمية.

وذكر بيان صادر عن الخزانة الأمريكية، يوم الجمعة، أن واشنطن، بالتنسيق مع لندن، قررت فرض هذا الحظر لحرمان روسيا من عائدات صادرات الألمنيوم والنحاس والنيكل.

وأضاف البيان أن الحظر يشمل منع استيراد الألمنيوم والنحاس والنيكل من أصل روسي، ومنع تداول هذه المنتجات في بورصات المعادن العالمية.

وفي هذا الإطار، حظرت بورصة لندن للمعادن وبورصة التجارة في شيكاغو منتجات الألمنيوم والنحاس والنيكل الروسية.

وأكد البيان أن الولايات المتحدة وبريطانيا ستتحركان معا "لحرمان روسيا من مصدر دخل مهم".