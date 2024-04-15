جحود أم.. وضعت رضيعها أمام منزل طبيب وتركته وغادرت بلا رجعه

في الوقت الذي يدعو فيه اناس كثيرون ربهم ان يرزقهم بطفل يملىء عليهم حياتهم ، ويفعلوا كل ما في استطاعتهم لتحقيق حلمهم ..نجد علي النقيض اناس لا يقدرون النعمة التي انعم الله عليهم بها فبدلا من شكر الله علي نعمه نجد انهم يرمون اطفالهم دون رحمة ولا شفقه في الطرقات .

احداث الواقعة

في واقعة مؤسفة تدور احداثها في محافظة الدقهلية، عثر طبيب أسنان على رضيع لقيط حديث الولادة ملفوف بعباءة وملقي أمام سلم منزله بمدينة نبروه بالدقهلية، ويرتدى أسورة عليها اسم والدته.

ابلاغ السلطات الامنية

تلقت مديرية أمن الدقهلية، اخطارا من مركز شرطة نبروه، من طبيب أسنان مقيم نبروه بعثوره على رضيع لقيط أمام منزله.

انتقل ضباط مباحث مركز الشرطة لمكان العثور بالفحص تبين أن الطفل "ذكر"، مربوط بالحبل السرى ويرتدى ملابس اطفال وملفوف بعباءة حريمى عمره يوم واحد وحالته الصحية جيدة يرتدي أسورة مدون عليها اسم الام ، وجرى إيداع الرضيع بقسم الحضانات بمستشفى نبروه .

تم تشكيل فريق بحث من ضباط مباحث مركز شرطة نبروه للتوصل الى هوية الأم والوقوف على تفاصيل وملابسات الواقعة، وتم تحرير المحضراللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة .