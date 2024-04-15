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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات.. سعر شيفروليه أوبترا الجديد بالسوق المصري.. كيا إكسيد 2024 الهاتشباك تباع بهذه الأسعار

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

ينتشر داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة بمختلف فئاتها سواء كانت سيدان أو كروس أوفر أو هاتشباك ، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول علي طرازات جديدة ومميزة ، لتعمل علي راحة قائدها عن السفر والتنقل مع أسرهم ومن ضمن تلك السيارات شيري اريزو 5 موديل 2024 .

يتوافر بالسوق المصري للسيارات العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2023 ، وتوافره تلك السيارات بعد تراجع قيمة الأوفر برايس التي كان يتم وضعها علي السعر الرسمي للسيارة وكان لك بسبب عدم استقرار سعر صرف الدولار ، ام الان وعد تراجع الأوفر برايس فيوجد اقبال من قبل المواطنين علي شراء الطرازات المختلفة من ضمنها شيفروليه أوبترا موديل 2023 .

يقدم الصانع الكوري عدد غير محدود من السيارات بالسوق المصري من أجل تلبية رغبة المواطنين في اقتناء سيارات بمواصفات وتكنولوجيات متطورة تعمل علي راحة قائدها وركبها ، وتساعدهم علي التنقل والذهاب الي أعمالهم بكل سهولة ومن ضمن تلك السيارات  كيا إكسيد موديل 2024 ، وتنتمي إكسيد  لفئة السيارات الهاتشباك الرياضية .

الكثير من سائقي السيارات يواجهون الكثير من التحديات خلال قيادة السيارات علي الطرق السريعة ، وخصوصا أثناء القيادة خلال فترة الليل ، وذلك لأن القيادة خلال فترة الليل تحتاج إلى العديد من المهرات التي تساعدك علي تخطي أي نوع من الخطر المفاجئ عند حدوثة علي الطريق .

طلاء السيارات الخارجي يتكلف الكثير من المال، بالإضافة إلي أن عملية دهان السيارة من الخارج أمر شاق ويحتاج إلي مجهود كبير، وذلك لأنه من أهم مكونات السيارة التي تظهرها بشكل أنيق ومميز .

شيري 2024 بدون أوفر برايس اوبترا موديل 2023 شيفروليه أوبترا كيا اكسيد 2024 دهان سيارتك

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