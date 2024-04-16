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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

الحموضة.. الأعراض والأسباب والعلاج والوقاية

الحموضة
الحموضة

الحموضة (الارتجاع المعدي المريئي) هو اضطراب يتسبب في تدفق عكسي لحمض المعدة إلى المريء، مما يسبب أعراضًا مزعجة. 

وفيما يلي معلومات عامة عن الأعراض والأسباب والعلاج والوقاية من الحموضة، وفقا لما نشره موقع إكسبريس.

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أعراض الحموضة

حرقة المعدة: شعور بالألم والحرقة في منطقة الصدر وخلف الصدر.
ضيق التنفس: صعوبة في التنفس أو شعور بالضيق في الصدر.
التجشؤ المتكرر: تكرار التجشؤ بشكل متكرر بعد تناول الطعام.
طعم حمضي في الفم: شعور بالطعم الحمضي أو المر في الفم.
صعوبة ابتلاع الطعام: صعوبة في ابتلاع الطعام أو شعور بعدم انسيابه بسلاسة.
 

أسباب الحموضة

الحموضة 

ضعف عضلة العاصرة المعدي المريئية: تعمل هذه العضلة على منع تدفق حمض المعدة إلى المريء، وفي حالة ضعفها يحدث الارتجاع.
ارتفاع ضغط المعدة: يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط المعدة إلى حدوث انسداد في عاصرة المعدة المريئية وبالتالي الارتجاع.
توسع المريء: قد يكون هناك توسع في المريء الذي يؤدي إلى تقليل كفاءة عاصرة المعدة المريئية.


علاج الحموضة

تغيير نمط الحياة: يشمل تناول وجبات صغيرة ومتكررة، وتجنب تناول الطعام قبل النوم، وتجنب الأطعمة والمشروبات التي تزيد من حموضة المعدة.
الأدوية: يمكن استخدام الأدوية المضادة للحموضة، مثل المضادات الحاوية على الألمومين، أو مثبطات مضخة البروتون، أو العوامل المضادة للارتجاع المعدي المريئي.
الجراحة: في حالات شديدة وغير مستجيبة للعلاج الدوائي، يمكن اللجوء إلى إجراء جراحة لتعزيز عاصرة المعدة المريئية.


الوقاية من الحموضة

تجنب الأطعمة المؤثرة: تجنب تناول الأطعمة الحارة، والحمضية، والدهنية، والمقلية، والكحول، والكافيين.
تجنب التدخين: يزيد التدخين من احتمالية حدوث الحموضة.
التحكم في الوزن: الحفاظ على وزن صحي يقلل من ضغط المعدة ويمكن أن يساعد في الوقاية من الحموضة.
تجنب الوجبات الكبيرة قبل النوم: يجب تناول الوجبات الرئيسية عدة ساعات قبل النوم لمنع الارتجاع.
رفع الرأس أثناء النوم: يمكن استخدام وسائد إضافية أو ترتيب السرير بحيث يتم رفع الرأس قليلاً أثناء النوم.
مع ذلك، يُنصح دائمًا بالتشاور مع الطبيب لتشخيص الحالة وتحديد العلاج الأنسب بناءً على الأعراض والتاريخ الطبي للفرد.

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