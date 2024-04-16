وفاة والد هلا القاسم زوجة المنتج إيهاب جوهر

توفى صباح اليوم رجل الأعمال المهندس محمد خالد محمد فائق القاسم والد رائدة الأعمال هلا القاسم وزوجة المنتج إيهاب جوهر وشريك مؤسس فى شركة ميديا هب (سعدي ـ جوهر)

وأعلن خبر الوفاة أحد أفراد العائلة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: إنا لله وإنا إليه راجعون

بسم الله الرحمن الرحيم

((يا أيتها النفس المطمئنة ارجعى إلى ربك راضية مرضية فادخلى فى عبادى و ادخلى جنتى))

توفى إلى رحمة الله تعالى

رجل الأعمال المهندس

محمد خالد محمد فائق القاسم

زوج كلاً من / سامية سعيد أبو لبن

و/ سمر عبد الوهاب النحلاوى

و والد كلاً من فائق زوج / أمينة صادق السويدي

و فهد زوج / لما محمد إياد العظم

و هلا حرم / إيهاب جوهر

و نغم حرم المهندس / أحمد الحراكى

و شقيق كلاً من رجل الأعمال / محمد وليد القاسم

و المرحومة / رجاء القاسم

و / فاطمة القاسم

و / فريال القاسم

و / برلنطة القاسم

و جد كلاً من خالد و إسماعيل و تالية فائق القاسم

و على و حسن و أمينة و خديجة فهد القاسم

و موسى و ياسين و حمزة و سميحة و سامية محمد عصفور

و عم كلاً من باسل و عمر و رنا و ناجية وليد الكسم

و خال كلاً من مروان و سلام الرفاعى

و بكر و المرحومة / ميادة شاهين

و جهاد و عماد و رمزية قبانى

و شفيق و فادى و بهيجة و دلع الحسامى

و هيثم و هويدا السويدى

و قريب و نسيب عائلات القاسم و أبو لبن و النحلاوى و السويدى و العظم و جوهر و الحراكى و عصفور و السمان و درويش و شاهين و قبانى و الحسامى و الخطيب و الحموى و الغزى و شحادة و قويدر

و جميع عائلة القاسم داخل مصر و خارجها

ومن المفترض أن يقام العزاء مساء غدا الأربعاء داخل مسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة قاعة الصفا عقب صلاة المغرب.







