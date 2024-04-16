عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

وفاة والد هلا القاسم زوجة المنتج إيهاب جوهر

ايهاب جوهر
ايهاب جوهر

توفى صباح اليوم رجل الأعمال المهندس محمد خالد محمد فائق القاسم والد رائدة الأعمال هلا القاسم وزوجة المنتج إيهاب جوهر  وشريك مؤسس فى شركة ميديا هب (سعدي ـ جوهر)

 

وأعلن خبر الوفاة أحد أفراد العائلة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: إنا لله وإنا إليه راجعون 
بسم الله الرحمن الرحيم 
((يا أيتها النفس المطمئنة ارجعى إلى ربك راضية مرضية فادخلى فى عبادى و ادخلى جنتى))
توفى إلى رحمة الله تعالى
رجل الأعمال المهندس
محمد خالد محمد فائق القاسم
زوج كلاً من / سامية سعيد أبو لبن
و/ سمر عبد الوهاب النحلاوى
و والد كلاً من فائق زوج / أمينة صادق السويدي
و فهد زوج / لما محمد إياد العظم
و هلا حرم / إيهاب جوهر
و نغم حرم المهندس / أحمد الحراكى
و شقيق كلاً من رجل الأعمال / محمد وليد القاسم
و المرحومة / رجاء القاسم
و / فاطمة القاسم
و / فريال القاسم
و / برلنطة القاسم
و جد كلاً من خالد و إسماعيل و تالية فائق القاسم
و على و حسن و أمينة و خديجة فهد القاسم
و موسى و ياسين و حمزة و سميحة و سامية محمد عصفور
و عم كلاً من باسل و عمر و رنا و ناجية وليد الكسم
و خال كلاً من مروان و سلام الرفاعى
و بكر و المرحومة / ميادة شاهين
و جهاد و عماد و رمزية قبانى
و شفيق و فادى و بهيجة و دلع الحسامى
و هيثم و هويدا السويدى
و قريب و نسيب عائلات القاسم و أبو لبن و النحلاوى و السويدى و العظم و جوهر و الحراكى و عصفور و السمان و درويش و شاهين و قبانى و الحسامى و الخطيب و الحموى و الغزى و شحادة و قويدر
و جميع عائلة القاسم داخل مصر و خارجها

 

ومن المفترض أن يقام العزاء مساء غدا الأربعاء داخل مسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة قاعة الصفا عقب صلاة المغرب.



 

هلا القاسم ايهاب جوهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تضرب مصر خلال ساعات وتهدد الصحة.. معلومات عن رياح الخماسين وكيفية تجنبها

بعد قيام مدرسة بتدريس "مناهج غير أخلاقية".. قرار عاجل من التعليم الآن

عيد العمال مع شم النسيم.. تفاصيل أطول إجازة في العام للموظفين والطلاب

نزل 45 جنيها.. رسالة عاجلة من الفلاحين للإعلامي أحمد موسى بشأن البصل

بشرى سارة للمواطنين.. انخفاض كبير في أسعار الدواجن اليوم.. وكرتونة البيض مفاجأة

عاصفة تضرب الإمارات.. شاهد| الأمطار تغرق مطار دبي الدولي

غرامة 50 ألف جنيه.. قرارات نارية من رابطة الأندية بشأن قمة الأهلي والزمالك

الأسعار كلها بتنزل| العيش والفراخ والأرز واللحمة.. القائمة الكاملة

موضوعات متعلقة

أحمد عبدالعزيز في المقدمة.. قائمة نجوم الفن بعزاء شيرين سيف النصر

عبير صبري تتعرض لوعكة صحية وتدخل المستشفى

أسرة الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر تبدأ تلقي العزاء بالحامدية الشاذلية

نيقولا معوض يكشف تفاصيل آخر مشهد لعمر الخيام فى الحشاشين

بطلة خطوط حمراء وكيد النسا.. خطوبة الفنانة الشابة دعاء رجب

محمد رمضان يثير الجدل على السوشيال ميديا بسبب هذا الفيديو

أمير المصري يلعب دور نسيم حامد في فيلم the giant مع بيرس بروسنان

عادي عادي.. تعرف على موعد طرح بسمة عطا أغنيتها الجديدة

ترشيحاتنا

إسرائيل ترحب بخطوة الاتحاد الأوروبي ضد إيران.. تفاصيل

اللواء سمير فرج يكشف مفاجأة: نصف صواريخ إيران تجاه إسرائيل "فشنك"

شروط حصول طلاب الجامعات على درجات الرأفة

دوريات جوية مستمرة.. بيان عاجل من الجيش الأردني بشأن تأمين الحدود

جثتها ظلت معلقة.. سقوط فتاة بشكل مأساوي من الشرفة في فيصل

قافلة مساعدات إنسانية وغذائية من مؤسسة أبوالعينين والتحالف الوطني لأهالي غزة.. فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للحالات الشديدة.. أقوى أدوية علاج القولون

بقوة 1000 حصان.. أقوى سيارة SUV من مرسيدس بنز AMG بمواصفات خيالية

بعد مطالبة سائق أوبر بها.. هل يمكن استخدام "البشعة" في المحاكم المصرية؟

طريقة عمل المانتي ببقايا أطعمة رمضان.. تفاصيل

فيديو

انخفاض كبير .. تراجع أسعار الدواجن والبيض

الإعلان عن زيادات جديدة في أسعار السجائر

تحذير عاجل من هجوم الذباب.. ظاهرة تصاحب عواصف ترابية في مصر

للموظفين.. 5 أيام إجازة قبل انتهاء شهر أبريل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

اﻟﻤﺰﻳﺪ