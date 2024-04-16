كمال أبو رية: "الحشاشين" و"جودر" أفضل الأعمال الرمضانية هذا العام

أشاد الفنان كمال أبو رية بعدد من المسلسلات الرمضانية التي عرضت في رمضان ٢٠٢٤ وفي مقدمتها مسلسل جودر، مؤكدا أنه مدروس بشكل جيد جداً وأن الفنان ياسر جلال كان متألق و قام بدور قوي وأن الإعداد والديكور والملابس كانت على مستوى عالي.

وأضاف أبو رية في مقابلة حصرية مع الإعلامية انجي انور في برنامج مصر جديده الذي يذاع على قناة etc، أن أفضل المسلسلات من وجهة نظره الحشاشين حيث تألق كل نجوم المسلسل واكتملت كل العناصر من إضاءة وإخراج وديكور.

وأوضح كمال أبو رية، أنه يحب مشاهدة الفنان باسم سمرة خاصة في مسلسل العتاولة مشيرا إلي أن سمرة فنان صادق ولديه طاقة كبيرة ومتدفق وكذلك الفنان طارق لطفي وأحمد السقا.