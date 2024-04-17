عبر الإسقاط الجوي.. الجيش الأمريكي يقدم 25300 وجبة طعام لشمال غزة

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم الأربعاء، أن الجيش الأمريكي نفذ إسقاطًا جويًا للأغذية على شمال قطاع غزة.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان نشرته على منصة “إكس”، إن القوات أجرت عمليات إنزال جوي للمساعدات الإنسانية في غزة أمس الثلاثاء في حوالي الساعة 11:57 صباحا (بتوقيت غزة)، من أجل تقديم الإغاثة الأساسية للمدنيين المتضررين من الصراع الدائر.

وتضمنت العملية المشتركة طائرتين من طراز (سي-130) تابعة للقوات الجوية الأمريكية وجنود من الجيش الأمريكي متخصصين في التسليم الجوي لإمدادات المساعدات الإنسانية الأمريكية.

وأنزلت طائرات (سي - 130) الأمريكية ما يقرب من 23500 وجبة طعام علي شمال غزة، وهي منطقة في أمس الحاجة إليها، مما سمح للمدنيين بالوصول إلى المساعدات الحيوية.

وحتي الآن، قامت الولايات المتحدة بإنزال حوالي 891 طنا من إمدادات المساعدات الإنسانية.

وتساهم عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية التي تقوم بها وزارة الدفاع في الجهود المستمرة التي تبذلها الولايات المتحدة وحكومة الدول الشريكة للتخفيف من المعاناة الانسانية.

وتعد عمليات الإنزال الجوي هذه جزءًا من جهد متواصل، ويستمر التخطيط لعمليات إنزال جوي للمساعدات لاحقا.