وزارة الصحة في غزة تكشف أعدادا كارثية لشهداء وجرحى الحرب الإسرائيلية

نشرت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 194 على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة في غزة في تقريرها، إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منهم للمستشفيات 56 شهيدا و89 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 33899 شهيدا و76664 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.