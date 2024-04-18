برلماني: الأوضاع في غزة والسودان واليمن أثرت على مصر

قال النائب احمد محسن عضو مجلس الشيوخ، إن ما يحدث في دول الجوار أثر على مصر والتي تدفع فاتورة أمنية واقتصادية جراء ذلك، لافتا الى الأوضاع في غزة واليمن وتدهور الوضع في السودان.

ولفت محسن في تصريح صحفي له اليوم، أن مصر عانت في فترة من الفترات لهجمات إرهابية نتيجة عدم الاستقرار في ليبيا، والآن الأوضاع المضطربة في السودان وقطاع غزة واليمن تؤثر عليها بشكل أو بآخر، لافتا: إلى ما يحدث من الحوثيين في اليمن وهجماتهم على السفن في البحر الأحمر وانخفاض ايرادات قناة السويس، علاوة على الأوضاع المتدهورة في السودان والحرب الموجودة منذ شهور في قطاع غزة.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى جهود مصر المتواصلة لحل الأزمة في السودان والتهدئة في البحر الأحمر وايقاف الحرب في غزة.

وأضاف النائب احمد محسن،: أنه لولا خطوات الإصلاح المالي والاقتصادي التي اتخذتها مصر بشجاعة وبتوجيهات السيسي لكانت هذه الأزمات تأثيرها أفدح على الاقتصاد المصري، وأكبر بكثير مما هو موجود الآن ويضر بأمن البلاد، مختتما: مصر قوية اقتصاديا وهو ما يثبته تحمل اقتصادها كل هذه الأزمات.